Apple ha ideato un sensore touch ultra-sottile per migliorare anche i display

Apple ha ideato un sistema che consentirà non solo di creare touch screen più sottili ma chje offre vantaggi anche in altri ambiti. Parlando di touch screen, in un brevetto scovato dal sito PatentlyApple si fa riferimento a “Sensori Touch Ultra-Sottili” La riduzione dello spessore del touch screen permetterebbe di realizzare dispositivi con un profilo più discreto, dal peso inferiore e migliore inoltre l’immagine ottica sul display in virtù della riduzione della distanza nel vetro che copre il display.

In alcuni esempi indicati nel brevetto si mostra la possibilità di ridurre lo spessore del touch screen e della regione ai bordi rimuovendo la connessione del circuito stampato flex dai vari strati che compongono il display. Un substrato flessibile può essere sfruttato per permettere l’instradamento degli elettrodi a contatto alla circuiteria touch. In alcuni esempi il meccanismo di strati impilati per il touch screen prevede uno strato protettivo tra il pannello con il sensore touch e il display.

In altri esempi ancora, il meccanismo di strati impilati per il touch screen prevede meccanismi di protezione diversi ma tutti metodi che consentono di ridurre lo spessore dei display. Quanto evidenziato nel brevetto potrebbe essere usato non solo su futuri iPhone, iPad e Apple Watch ma anche MacBook, MacBook Pro e iMac.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.