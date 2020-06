Per Barclays niente EarPods e carica batteria nella confezione iPhone 12

Apple dovrebbe rilasciare quattro nuovi modelli di iPhone 12 entro la fine dell’anno e, in anticipo, gli analisti di Barclays hanno delineato le loro aspettative sulla base di discussioni con diversi fornitori Apple. Una delusione deriverebbe dall’unboxing. Ecco perché.

In una nota di ricerca ottenuta da MacRumors, gli analisti di Barclays hanno affermato che i modelli di iPhone 12 non dovrebbero includere EarPods nella confezione, in linea con una previsione condivisa in precedenza da Ming-Chi Kuo. Stranamente, gli analisti avrebbero anche predetto l’assenza del carica batteria in confezione, che conterrebbe allora soltanto cavo da USB-C a Lightning.

Mentre ci sarebbero sicuramente vantaggi ambientali per Apple, oltre che di risparmi sui costi di produzione, non includere un adattatore di alimentazione potrebbe far storcere il naso all’utenza. Quasi certamente, questo significherebbe per Apple incrementare la vendita di adattatori: la Mela, infatti, vende già gli adattatori originali sul proprio store, con prezzi che partono da 25 euro per il modello base da 5W.

All’inizio di questa settimana, l’utente anonimo di Mr. White ha condiviso le foto di un adattatore di alimentazione da 20W che suggeriva che potesse essere incluso con i modelli di iPhone 12, in contraddizione dunque con i rumor odierni.

Barclays stima che la produzione in serie dei modelli di iPhone 12 sia in ritardo di 4-6 settimane rispetto al solito, anche se Apple potrebbe annunciate la nuova gamma a settembre, ma con il lancio di alcuni modelli posticipato almeno fino a ottobre o novembre, come è avvenuto con iPhone X e iPhone XR.

Gli analisti di Barclays hanno un record misto in termini di voci e rumor su Apple. Alcune passate previsioni si sono rivelate corrette, come quelle sul True Tone in arrivo su iPhone 8 e iPhone X, la rimozione dell’adattatore jack per cuffie con i modelli iPhone XS e iPhone XR e la rimozione di 3D Touch su tutti i modelli di iPhone 11; di contro, però, si sono sbagliati sull’arrivo del notch più piccolo su iPhone XS e sull’antenna MIMO 4×4 di iPhone 11.

