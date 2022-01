Con la beta 1 di iOS 15.4 si può usare Face ID con la mascherina

Nella beta 1 di iOS 15.4, versione al momento inviata ai soli sviluppatori, Apple ha integrato una nuova funzionalità che consente di sfruttare il Face ID indossando la mascherina, permettendo quindi di sbloccare il telefono anche senza bisogno di avere per forza un Apple Watch al polso.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che, stando a quanto afferma Apple, la funzionalità è in grado di riconoscere “tratti distintivi dell’area intorno agli occhi” per effettuare l’autenticazione. Se l’utente decide di attivare questa opzione nella fase d setup è necessario scansionare di nuovo il volto per il riconoscimento con Face ID; successivamente sarà possibile sbloccare il dispositivo anche indossando la mascherina.

Nell’app Impostazioni è presente l’interruttore “Usa Face ID con la mascherina”, opzione che è possibile attivare o disattivare (se si cambia successivamente idea), ed è anche presente l’opzione “Aggiungi occhiali” per consentire al Face ID una maggiore precisione quando si indossano occhiali e mascherina allo stesso tempo.

Apple avvisa che la tecnologia Face ID “offre maggiore precisione quando è configurata solamente per il riconoscimento del volto completo”. Per consentire al Face ID di funzionare con la mascherina indossata è necessario rivolgere lo sguardo verso l’iPhone; il sistema di sblocco non funziona in ogni caso indossando occhiali da sole.

Apple attualmente permette di sloccare iPhone con Apple Watch se si indossa una mascherina o un paio di occhiali da sole. Se indossiamo una mascherina o un paio di occhiali da sole e abbbiamo un Apple Watch al polso, basta semplicemente sollevare l’iPhone per sbloccarlo con uno sguardo. Su Apple Watch devono essere attivi un codice e la funzione di rilevamento del polso; bisogna portare al polso l’Apple Watch sbloccato (qui i dettagli).