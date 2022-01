Apple ha venduto 40 milioni di iPhone 13 durante le feste

Nonostante la carenza di chip in tutto il settore, durante le festività natalizie Apple ha venduto 40 milioni di iPhone 13: è quanto sostenuto da Daniel Ives, analista della società di investimento Wedbush Securities, secondo cui questa cifra record sarebbe stata raggiunta soltanto attraverso la vendita dell’ultima serie.

Quindi gli iPhone 13 lanciati a settembre vanno forte – ha spiegato tramite una nota agli investitori – e la domanda è rimasta alta superando l’offerta “di diversi milioni di unità” per tutto il trimestre che si è concluso pochi giorni fa; un segnale positivo per Apple specialmente considerando che secondo le stime i problemi della catena di approvvigionamento cominceranno a risolversi entro la prima metà del 2022.

Ciò contraddice quanto emerso in alcuni rapporti delle scorse settimane, secondo cui la domanda degli iPhone 13 stava rallentando prima delle vacanze in ragione del fatto che le stime di consegna non erano delle migliori. «Sulla base dei nostri controlli sulla catena di approvvigionamento nelle ultime settimane, riteniamo che la domanda stia superando l’offerta per circa 12 milioni di unità nel trimestre di dicembre, il che ora si aggiungerà ai venti favorevoli di Cupertino per i trimestri di marzo e giugno, quando i problemi alla fornitura si attenueranno nella 1H22».

Secondo Ives la Cina è stata uno de principali punti di forza di Apple negli ultimi 12 mesi: una regione chiave – spiega – per le vendite di iPhone, in particolar modo in relazione all’aumento della quota di mercato dovuto al “superciclo pluriennale” offerto da iPhone 12 e iPhone 13.

In base a quanto si apprende, circa 230 milioni su 975 milioni di utenti di iPhone in tutto il mondo non hanno cambiato iPhone negli ultimi tre anni e mezzo e l’analista ritiene che le continue vendite di smartphone di Apple forniranno vantaggi molto influenti specialmente in vista del visore per la realtà mista, che dovrebbe essere annunciato questa estate.

In base a ciò Wedbush prevede che il problema alle forniture sia «transitorio, nient’altro che un dosso» sulla strada di Apple, che si appresta a diventare la prima società con una capitalizzazione di mercato di tre mila miliardi di dollari entro il 2022.

