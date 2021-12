Gli iPhone 5G sono i terminali più venduti e redditizi al mondo

Secondo una nuova ricerca di mercato Apple detiene circa il 25% del mercato globale degli smartphone 5G: gli iPhone 12 rimasti a listino e soprattutto gli iPhone 13 di quest’anno superano i rivali sia per numero di telefoni venduti, che per entrate. Sì, oltre che i più venduti, sono anche i più redditizi.

Nonostante ci si aspettasse che Samsung colmasse il divario su Apple, gli Phone sono rimasti i telefoni 5G più venduti al mondo. È anche un mercato in espansione, dove gli attori chiave stanno cambiando. Secondo Strategy Analytics, il segmento 5G è cresciuto per tutti i fornitori nel terzo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. E in totale, le entrate derivanti dalle vendite del 5G sono triplicate.

Tuttavia gli analisti affermano che il trimestre ha fatto registrare movimenti significativi nel mercato, incluso il modo in cui Samsung è riuscita a a superare i trimestri negativi precedenti tornando a crescere, fino a riconquistare terreno e diventare il secondo fornitore Android leader, dopo OPPO.

Samsung è tornata in territorio positivo dopo tre trimestri precedenti di crescita sequenziale negativa delle spedizioni. Samsung sta beneficiando di una buona domanda in più regioni per i suoi smartphone, alimentatA da un ampio portafoglio di dispositivi su più livelli di prezzo

Allo stesso tempo Strategy Analytics afferma che la rinascita di Samsung ha mostrato le difficoltà di Xiaomi di crescere in Europa durante il trimestre di riferimento:

Xiaomi, che ha registrato una crescita drammatica delle spedizioni globali di smartphone 5G nel secondo trimestre del 2021, ha visto lo stallo della crescita nel terzo trimestre del 2021, con una crescita delle spedizioni piatta

Huawei, ancora soggetta alle sanzioni statunitensi, ha trasformato il suo marchio Honor in una società separata all’inizio del 2021: le spedizioni di Honor 5G sono cresciute del 194% trimestre su trimestre. Bene, dunque, anche per il marchio Honor staccato da Huawei.