Baseus GaN3 Pro, caricatore 4in1 da 65 Watt a 38,88 euro

Un solo caricatore per quattro dispositivi insieme: è questo quel che promette Baseus GaN3 Pro, un alimentatore attualmente in promozione a 38,88 euro che mette a disposizione due prese USB-C e due di tipo USB-A per ricaricare contemporaneamente computer, tablet e smartphone senza distinzioni.

La potenza massima è di 65 Watt, che viene intelligentemente distribuita tra le porte in base al tipo di dispositivo collegato. Ad esempio se si usano contemporanemente le due prese USB-C è in grado di dividere la potenza in 45 Watt da una parte e 20 Watt dall’altra, mentre se la seconda porta occupata è la USB-A che assorbe soltanto 1 A, allora spingerà fino a 60 Watt sulla USB-C lasciando i restanti 5 Watt alla USB-A, mentre se si utilizza la seconda USB-A più performante (fino a 3 A) allora la potenza sarà divisa in 45 Watt sulla USB-C e 18 Watt sulla restante porta.

Per tutte le combinazioni di potenza potete dare un’occhiata all’immagine che alleghiamo in questo articolo, mentre per quanto riguarda il resto Baseus GaN3 Pro è un prodotto davvero valido perché supporta tutti i vari protocolli di ricarica come FCP, AFC e SCP, compresi i più comuni PD e QC. Ma soprattutto, come anticipa la sigla presente nel nome del prodotto, tutti i componenti sono realizzati al nitruro di gallio (a suo tempo abbiamo spiegato bene cosa cambia con questa tecnologia rispetto a quella al silicio), permettendo così di generare meno calore durante la conversione da corrente alternata a corrente continua parallelamente ad un aumento della frequenza di lavoro di oltre il 20%.

E’ piuttosto compatto e leggero, visto che misura 7 x 4 x 4 centimetri e non raggiunge i 250 grammi di peso, il che vuol dire che si può anche pensare di portarlo con sé in vacanza in modo da ridurre ad uno solo i caricatori necessari per tutti i dispositivi. E’ costruito molto bene tanto che il cavo di alimentazione, lungo 1,5 metri, è irrobustito da una guaina da 1 millimetro quadrato, caratteristica che ne migliora la durabilità e la sicurezza, specialmente in combinazione del sistema di protezione che protegge caricatore e dispositivi collegati da sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito e simili.

Se siete interessati all’acquisto come dicevamo al momento Baseus GaN3 Pro è in sconto a 38,88 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.