Scegliere un iPhone scegliere in passato era facile. Sul mercato c’era poca scelta; all’inizio quando venne lanciato nel 2007 (Macitynet era là, come si vede dal filmato sotto) il modello era uno solo. Poi progressivamente l’offerta si è arricchita e tra nuovi modelli che sdoppiano o addirittura quadruplicano le loro identità, versioni low cost, vecchi prodotti che restano a listino, modelli pro, modelli mini, modelli max, modelli definiti da un numero, modelli che hanno una sigla, il “povero” cliente è in una giungla.

Cercare di dare una idea su quale iPhone scegliere non può che essere strutturata e per alcuni aspetti complessa e ricca di dettagli tecnici ciascuno dei quali mantenuto aggiornato ogni anno. È questo quello cui serve questo articolo che vuole essere una sorta di commento al comparatore di Apple. Se volete sapere tutto, il consiglio è leggere… tutto, ma comprendiamo che non tutti vorranno farlo. In questo caso per avere una idea vi basterà andare alla sezione “Quale è il miglior iPhone per me” dove troverete in sintesi pregi e difetti, secondo noi, dei vari iPhone e una specie di ritratto del loro cliente ideale.

Partiamo dall’inizio ovvero dall’attuale offerta degli iPhone. Tralasciamo i riferimenti agli ancora numerosi prodotti di precedente generazione ancora in circolazione ma non più ufficialmente rimasti nei canali. Sono troppi e le considerazioni diventerebbero eccessivamente intricate e confuse. Faremo qualche cenno nelle conclusioni a questi prodotti, ma non li descriveremo nel dettaglio.

iPhone oggi

Attualmente Apple mantiene sul mercato 5 modelli di iPhone (e alcune loro varianti)

Tutti questi iPhone sono differenti uno dall’altro con differenze anche “nidificate” (si veda iPhone 13, diverso da iPhone 13 Pro o iPhone 13 mini, diverso a sua volta da iPhone 13. In realtà le differenze tecniche sono spesso molto poche ma qualcuna si concentra i punti chiave, così se è vero che la stragrande maggioranza delle funzioni sono identiche, ciascun iPhone si propone ad un pubblico differente. Non pretendiamo qui di creare un profilo esatto di ciascun iPhone; per questo ci sono schede e anche se volete il comparatore di Apple che citiamo sopra. Qui cercheremo piuttosto di tutto di inquadrare i fattori principali che a nostro giudizio dovrebbero essere messi prima di altri nella scelta di un iPhone e poi successivamente descrivere gli iPhone in rapporto a queste scelte.

Il fattore età

La tentazione più forte è quella di dare per scontato che l’ultimo modello sia sempre il migliore da comprare. Se così fosse, oggi si dovrebbe guardare solo ad iPhone 13 Pro o ad iPhone 13 perché sono questi gli ultimi telefoni usciti. Ma la prima cosa da assimilare quando si sceglie un iPhone è che se è vero che gli ultimi modelli hanno sempre qualche cosa più del modello precedente, questo qualche cosa spesso non è determinante, certo non è per tutti. Per questo un iPhone più vecchio potrebbe essere perfetto per l’uso che se ne vorrà fare e potrebbe persino essere migliore se in gioco entra anche il costo. Tenete conto, ad esempio, che un iPhone 11 costa il 40% in meno di un iPhone 13 ma è ben lungi dal fare il 40% delle cose in meno o più genericamente dal valere il 40% meno

In altri casi, invece, questa considerazione semplicemente non si regge visto che il nuovo modello costa solo poco di più di quello vecchio. Tornando ad iPhone 13, il suo costo è solo del 6% più alto di quello di un iPhone 12.

Il fattore dimensioni

Le dimensioni di un telefono sono un aspetto cruciale. Da esse dipende non solo l’ergonomia ma anche la dimensione dello schermo. Apple ha costantemente ottimizzato il rapporto tra questi due fattori e da diversi anni a questa parte, con l’adozione di Face ID che ha (quasi: vedi il caso di iPhone SE) cancellato Touch ID è riuscita a rendere più favorevole la superficie fisica occupata dallo smartphone in relazione allo schermo che esso contiene.

Nella rosa di Apple ancora in vendita la variabilità delle dimensioni è limitata, si fa per dire, a cinque:

iPhone SE ha un display da 4,7”

L’iPhone 12 mini e iPhone 13 mini, hanno un display da 5,1”

iPhone 11 ha un display LCD da 6,1”

iPhone 12 e iPhone 13 sia nella versione “normale” che Pro hanno un display OLED da 6,1 pollici

iPhone 13 Pro Max ha un display da 6,7 pollici

La nostra opinione è che gli iPhone SE hanno uno schermo molto piccolo in rapporto alle loro dimensioni fisiche: i bordi larghi generano un fattore di forma sfavorevole nel rapporto tra dimensioni fisiche e dimensioni dello schermo. Persino gli iPhone 13 o iPhone 13 Pro con il loro schermo da 6,1 pollici OLED privo di bordi non sono tanto più grandi di un iPhone SE e un iPhone 13 mini, più piccolo di iPhone SE, ha uno schermo più grande. Gli SE, parlando di schermo, offrono quindi scarsi punti di forza, probabilmente nessuno.

Chi cerca un telefono piccolo dovrebbe quindi guardare ad un iPhone 12 o iPhone 13 mini che rappresentano alla fine il miglior compromesso tra comodità e versatilità dello schermo: il display ha dimensioni più grandi di quelle di un iPhone SE, ma il telefono (grazie alla mancanza di cornici) può comunque stare nella tasca dei Jeans anche davanti.

Passando agli iPhone 12 e iPhone 13 e alla loro versione Pro siamo di fronte agli iPhone che meglio gestiscono la dimensione se rapportata alla versatilità del display; di fatto sono più piccoli di un vecchio iPhone 8 Pro ma hanno uno schermo molto più grande. Possono facilmente essere messi in tasca e anche se sono un po’ pesanti (specie iPhone 13 Pro) sono comunque comodi da usare.

Gli iPhone 13 Pro Max sono invece destinati a chi semplicemente non si cura delle dimensioni ma dello schermo che è quasi da mini-tablet. Mettere in tasca un iPhone 13 Pro Max è possibile solo se la tasca è quella di un cappotto, usarlo con una mano è possibile se siete un giocatore di basket.

Il fattore connettività

Gli iPhone SE e gli iPhone 11 sono compatibili solo con 4G LTE di classe Gigabit, che batte largamente, là dove supportato il vecchio 4G LTE Advanced ma perde contro la rete 5G, il cui supporto è stato introdotto con iPhone 12

Gli iPhone 12 e gli iPhone 13 in tutte le loro versioni sono invece tutti compatibili con la rete 5G (sub-6GHz). Se pensate in futuro di poter sfruttare questa tecnologia (che consuma anche molti dati) non avete quindi molta scelta.

Quando siete in casa i telefoni si comportando più o meno tutti alla stessa maniera sfruttando infatti la tecnologia Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO che sostanzialmente raddoppia il numero dei canali sui cui opera la banda wireless. Si deve però avere un router adeguato a questa tecnologia

Infine tutti i modelli sono compatibili con lo standard Bluetooth 5, che garantisce benefici di distanza e potenza, con un miglior supporto ai disturbi.

Il fattore memoria

La questione capacità di memoria, quindi spazio a disposizione per memorizzare dati, è tutt’altro che secondaria quando si riflette su quale iPhone scegliere. Se siete amanti della musica, della fotografia o vi piace avere tante App sempre pronte (o vi dimenticate di fare il backup) allora la versione a 64 GB ancora offerta come opzione sugli iPhone SE, gli iPhone 11 e gli iPhone 12 certamente sarà un problema e lo è ancora più se amate scattare foto o girare filmati. Del resto in molti si chiedono oggi se abbia ancora senso commercializzare un telefono da 64 GB se non per presentare un prezzo più basso. Il nostro consiglio è quello di rifuggire dalla tentazione di comprare un iPhone 64GB a meno che non sappiate esattamente quel che state facendo e non procediate metodicamente a liberare memoria e probabilmente ricorrete ad accessori come questo per spostare foto e contenuti. Neppure sfruttando qualche abbonamento ai servizi cloud, un iPhone da 64 GB è accettabile. Tenete anche conto che Apple con il lancio di iPhone 13 che non ha alcuna versione da 64 GB, sembra ammettere che per questo taglio di memoria non c’è futuro.

Anche 128 GB rappresentano spazio modesto. Ma se amate solo scattare foto (senza esagerare) e non scaricate troppe applicazioni né, soprattutto, giochi, probabilmente potrebbero bastarvi. A nostro giudizio con un iPhone 128 GB sarà però obbligatorio ricorrere a qualche servizio di back up on line.

256 GB sono uno spazio adeguato, specialmente se scattate solo fotografie e vi interessano le app. Se andate sui filmati, allora sappiate che ben presto anche un iPhone da 256 Gb può andarvi stretto e dovrete puntare sui modello da 512 GB.

Apple infine oggi offre per i modelli Pro anche l’esagerato taglio da 1TB ma anche il prezzo è esagerato (1869 euro per la versione Pro Max…). In questo momento 1 TB sembra inutile in un iPhone anche se un futuro potrebbe diventare un taglio interessante. Da questo punto di vista potrebbe essere una polizia sull’invecchiamento del telefono.

Il fattore fotocamera

Infine la fotocamera, è di sicuro il terreno di sfida più tumultuoso nel mondo della telefonia perchè le tecnologiesi stanno evolvendo in modo vertiginoso. La prova è nell’enfasi che a questa funzione Apple assegna storicamente una grande rilevanza nel marketing. È qui che ancora oggi, grazie ai passi avanti dei sensori e dei processori, è possibile fare i più importanti passi avanti anno su anno, ed è qui che molti utenti guardano quando comprano un iPhone o un qualunque altro telefono. Sappiate che è, di conseguenza, anche qui che si manifesta maggiormente anche a distanza di poco tempo l’anzianità di un telefono.

Le differenze hardware

Gli iPhone hanno avuto da tanti anni differenti specifiche hardware tra un modello e l’altro. Ora hanno anche differenze nelle funzioni software, questo per le tante novità che Apple introduce nella componente di elaborazione della immagine dei suoi processori. Cominciamo dalle differenze hardware

Gli iPhone SE hanno una sola lente e scattano foto piuttosto buone, specie in condizioni di luce favorevoli. Eccezion fatta per la singola lente, sensore e altri elementi sono uguali a quelli degli iPhone 11.

e scattano foto piuttosto buone, specie in condizioni di luce favorevoli. Eccezion fatta per la singola lente, sensore e altri elementi sono uguali a quelli degli iPhone 11. Gli iPhone 11, più gli iPhone 12 e iPhone 13 con le loro versioni mini hanno tutti due fotocamere con grandangolo : ƒ/1.6 e ultra-grandangolo da ƒ/2.4. Le fotocamere tecnicamente sono tecnicamente molto simili. Si deve però ricordare che l’elemento di elaborazione della immagine del processore è differente e fa una certa differenza.

con le loro versioni mini : ƒ/1.6 e ultra-grandangolo da ƒ/2.4. Le fotocamere tecnicamente sono tecnicamente molto simili. Si deve però ricordare che l’elemento di elaborazione della immagine del processore è differente e fa una certa differenza. Gli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro continuano ad avere la tripla fotocamera ma cambiano sensibilmente le specifiche rispetto ai precedenti iPhone 12, Pro inclusi : teleobiettivo: ƒ/2.8, grandangolo: ƒ/1.5, ultra-grandangolo: ƒ/1.8. In primo luogo sono capaci di scattare foto migliori al buio. In più lo zoom è 3X.

continuano ad avere la tripla fotocamera ma : teleobiettivo: ƒ/2.8, grandangolo: ƒ/1.5, ultra-grandangolo: ƒ/1.8. In primo luogo sono capaci di scattare foto migliori al buio. In più lo zoom è 3X. Gli iPhone 13 Pro hanno anche un sensore LiDAR che fondamentalmente è utile per migliorare la funzione nella messa a fuoco in scarsità di luce e nei ritratti.

Le differenze software

Man mano gli iPhone hanno introdotto, come accennato, diverse novità dal punto di vista del funzioni di elaborazione delle immagini. Si tratta di funzioni che migliorano mediante la cosiddetta computational photography le immagini che i sensori acquisiscono. Si tratta di una rete, complessa e difficilmente definibile in poche parole, di sofisticate operazioni di fotoritocco “al volo” che partono dalla lettura della scena con conseguente applicazione di settaggi adeguati per finire con il miglioramento di dettagli, contrasto, bilanciamento della luce e del bianco e così via. Qui di seguito elenchiamo le principali funzioni software e i modelli con cui esse sono compatibili

Modalità Ritratto con effetto bokeh : simula l’effetto sfocato dello sfondo. Presente in tutti gli iPhone

: simula l’effetto sfocato dello sfondo. Presente Illuminazione ritratto con sei effetti : ritocca le immagini scattate con modalità ritratto, aggiungendo oltre allo scatto naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n. Presente in tutti gli iPhone

: ritocca le immagini scattate con modalità ritratto, aggiungendo oltre allo scatto naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n. Presente Smart HDR : bilancia luci ed ombre automaticamente per evitare zone sotto esposte o sovra esposte. È disponibile, anche se in differenti versioni, su tutti gli iPhone

: bilancia luci ed ombre automaticamente per evitare zone sotto esposte o sovra esposte. È disponibile, anche se in differenti versioni, Modalità Notte : legge la scena in scarsità di luce e migliora la qualità dello scatto automaticamente. Presente i n tutti gli iPhone tranne iPhone SE

: legge la scena in scarsità di luce e migliora la qualità dello scatto automaticamente. Presente i Deep Fusion : migliora i dettagli nelle immagini. Presente in tutti gli iPhone tranne iPhone SE

: migliora i dettagli nelle immagini. Presente Ritratti in modalità Notte : scatto della modalità ritratto anche quando è attiva la funzione modalità notte (vedi sopra). In tutti gli iPhone tranne iPhone 11 e iPhone SE

: scatto della modalità ritratto anche quando è attiva la funzione modalità notte (vedi sopra). Apple ProRAW : acquistazione della immagine nel formato nativo del sensore per aumentare la flessibilità nel fotoritocco. Disponibile solo negli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

: acquistazione della immagine nel formato nativo del sensore per aumentare la flessibilità nel fotoritocco. Disponibile Stili fotografici: iPhone di acquisisce immagini con differenti bilanciamenti del bianco e del contrasto. Questa funzione computazionale con lettura dei soggetti e delle scene e la capacità di distinguere le persone dagli oggetti è presente solo in iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Qui sotto una dimostrazione degli stili fotografici

Il supporto al sistema operativo

La preoccupazione per il supporto offerto da Apple quando lancia un nuovo sistema operativo non deve sussistere. L’azienda di Cupertino ha una politica molto “generosa” in questo ambito. Basti pensare che iPhone 6s rilasciato nel 2015 ha ricevuto l’ultima versione di iOS 15 rilasciato nel 2021. Ovviamente ci sono limiti imposti dalla efficienza dell’hardware ma non ci sono servizi essenziali ed applicazioni che smettono di funzionare a poca distanza dal lancio di un dispositivo. In ogni caso tutti gli iPhone che si possono acquistare come ufficialmente sul mercato saranno aggiornabili per molti anni a venire.

Tutto il resto

Le altre novità che cambiano tra iPhone di differenti generazioni sono concentrate nel design, nei processori e nella connettività. Per quanto riguarda lo stile si deve sapere che solitamente Apple è molto lenta e cauta nel variarlo. Ad esempio il design di iPhone 6 ha continuato ad ispirare tutti gli iPhone fino ad iPhone 11. In ogni caso si tratta di qualche cosa di soggettivo ed intuitivo. Per i processori in linea generale solo a distanza di due o tre generazioni possono esserci differenze percepibili in fatto di prestazioni; è il caso di A14 contro A15. Apple quando aggiorna questa componente si concentra eminentemente sull’efficienza e sulle funzioni software (ad esempio sulla componente imaging). Se è la velocità la preoccupazione, si può tranquillamente comprare un iPhone anche di tre anni fa. La connettività ha una evoluzione molto lenta. Il salto più importante è stato il passaggio da 4G al 5G avvenuto con iPhone 12, ma questa tecnologia deve ancora dispiegare i suoi reali vantaggi e probabilmente un iPhone 4G smetterà di essere utile prima per il mancato supporto dei nuovi sistemi operativi che per il fatto che il 5G diventi un presupposto indispensabile.

iPhone in commercio

Passiamo ora a descrivere gli iPhone oggi in commercio rappresentati da 4 serie: iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12 (iPhone 12, iPhone 12 mini) iPhone 13 (iPhone 13, Phone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max). Vediamo in sintesi un loro profilo partendo dal più economico (e antico) al più moderno (e costoso)

iPhone SE, Frankenstein Junior

iPhone SE di seconda generazione è stato lanciato nella primavera del 2020, in piena pandemia. Si tratta di un erede del primo iPhone SE e come quel modello era una versione “Frankestein” che metteva dentro ad uno chassis di un iPhone 5s le componenti di un iPhone 6S, l’iPhone SE di seconda generazione ha in larga parte le componenti interne di un iPhone 11 nello chassis di un iPhone 8

L’aspetto più peculiare che distingue un iPhone SE da altri iPhone è nel fatto che è rimasto l’unico iPhone oggi in commercio ad avere un sistema di autenticazione “old style”, quindi mediante il lettore di impronte e non face ID. Questo incide in maniera massiccia su diversi aspetti tra cui le dimensioni dello schermo. iPhone SE ha infatti cornici grandi per accogliere sul bordo basso il tasto home.

È anche l’unico iPhone oggi in commercio ad avere una sola lente fotografica ed è anche l’unico iPhone con iPhone 11 ad avere uno schermo LCD.

I pro di iPhone SE

Ricarica wireless

Comparto fotografico ancora buono

Relativamente economico

Accesso a tutti i servizi Apple

I contro di iPhone SE

Design obsoleto

Dimensioni dello schermo modeste in rapporto a quelle fisiche

Lo schermo LCD è di buona qualità ma ormai obsoleto

Sarà quasi certamente il prossimo iPhone ad essere tolto dal listino

Prezzi di iPhone SE

Disponibile nei colori Bianco, Nero, (Product) RED acquistabile nelle versioni da 64GB (449 Euro) o 128GB (550,30 Euro). È possibile ancora oggi reperire la versione da 256GB che però Apple ha messo fuori produzione. Questo modello in alcune occasioni si può trovare a prezzo scontato, anche se non di molto, presso alcuni rivenditori on line come Amazon oppure eBay.

iPhone 11, il Low Cost secondo Apple

iPhone 11 è stato presentato il 10 settembre 2019 assieme ad iPhone 11 Pro. Mentre il modello Pro è stato cancellato, l’iPhone 11 è ancora oggi in commercio come un telefono he potremo definire “low cost di fascia alta” Si tratta del telefono che idealmente prende il testimone di iPhone XR di cui riprende il design, lo schermo (6,1 pollici), l’ispirazione e la collocazione di mercato. Internamente è praticamente identico ad iPhone 11 Pro. L’aspetto più notevole, oltre al processore, è stata l’adozione di una fotocamera a due lenti invece che ad una sola lente. Per la prima volta nella storia di Apple ha offerto un obbiettivo supergrandangolare e la modalità notte. Da segnalare che anche la camera anteriore da 12 MP per registrazione video in 4K. Lo slow motion, chiamato “slofies”, appare sulla camera frontale per la prima volta. Attualmente è venduto in due versioni, una da 64 e una da 128 GB. La prima è assolutamente insufficiente, la seconda appena accettabile e da integrare con un abbonamento ad iCloud. L’assortimento del taglio di memoria è il principale difetto. Il costo rispetto a quello di iPhone 12 lo rende appetibile.

In più rispetto ad iPhone SE abbiamo

Fotocamera a due lenti (grandangolo e super grandangolo)

Display da 6,1 pollici

Vetro posteriore più resistente

Superiore resistenza all’acqua

Supporto UWB per via del chip U1 per posizionamento preciso in interni

Pro di iPhone 11

Hardware di base ancora moderno

Buon prezzo rispetto ad iPhone 12

Comparto fotografico di qualità

Schermo di dimensioni generose

Contro di iPhone 11

Tagli di memoria inadeguati

Schermo LCD non al passo con i tempi

Modulo fotocamera privo di zoom

Manca Magsafe

Design prossimo all’obsolescenza

Prezzo di iPhone 11

iPhone 11 è disponibile nei colori viola, verde, giallo, bianco, nero, (PRODUCT) RED e ha un prezzo di 619 euro nella versione (sconsigliable come detto) da 64 GB. La versione da 128 GB euro costa 699€. iPhone 11 contrariamente a modelli recenti non è facile da trovare scontato perchè i rivenditori devono ancora smaltire vecchie scorte di prodotti che erano stati lanciati e messi nei canali a prezzi decisamente più costosi. Il paradosso che si genera, anzi, è che fuori dai negozi ufficiali di Apple qualche volta ha addirittura un prezzo più alto di quello consigliato.

iPhone 12 e iPhone 12 mini

iPhone 12 e iPhone 12 mini sono stati il primo esempio di uno sdoppiamento della gamma “non pro”. Sono stati lanciati nel 2020 tra apprezzamenti e qualche critica che si è concentrata essenzialmente sulle dimensioni e l’autonomia di iPhone 13 mini. Infatti iPhone 12 e iPhone 12 mini di fatto sono lo stesso telefono in un differente chassis dettato dalle differenza dello schermo. iPhone 12 ha un display OLED da 6,1 pollici, iPhone 12 mini uno schermo a 5,4 pollici. I nuovi modelli rappresentano anche una svolta stilistica rispetto ai precedenti iPhone; hanno un design squadrato con bordi affilati e un vetro posteriore lucido. A proposito di schermo: gli iPhone 12 adottano per la prima volta la tecnologia Ceramic Shield un mix di vetro e ceramica che rende il vetro di copertura più resistente ai graffi. Altra novità importante è nella tecnologia 5G che offre una maggior velocità nella trasmissione dati. Infine iPhone 12 era dimensionalmente identico ad iPhone 12 Pro (oggi fuori produzione) e anche se usa materiali diversi (essenzialmente alluminio contro acciaio), internamente era quasi identico. Di fatto l’unica differenza tra iPhone 12 e iPhone 12 Pro dal punto di vista funzionale era nella qualità della fotocamera. iPhone 12 è stato anche il primo telefono Apple ad introdurre la tecnologia di ricarica magnetica Magsafe. Come accennato ci sono state critiche su iPhone 12 mini non accolto favorevolmente dal pubblico per le dimensioni del display considerate ridotte e per l’autonomia della batteria. Resta in vendita come alternativa ad iPhone 13 anche in una oggi difficilmente digeribile versione da 64 GB.

In più rispetto ad iPhone 11 abbiamo

Nuovo design

Vetro Ceramic Shield

Nuovo design

Display OLED

Pro di iPhone 12

Hardware di base attuale e potente

Display di eccellente qualità

Schermo di dimensioni ottimali (per iPhone 12)

Tascabile e leggero (iPhone 12 mini)

Magsafe è comodo e veloce

Contro di iPhone 12

Autonomia solo nelle media (scarsa quella di iPhone 12 mini)

Fotocamera senza zoom

Si sente la mancanza di Touch ID in un mondo dove si ha sempre la mascherina

Versione da 64 GB è solo uno specchietto per allodole

Prezzo non competitivo con quello di iPhone 13

iPhone 13 e iPhone 13 mini il minimo del meglio

Gl iPhone 13 e iPhone 13 mini sono di fatto un evoluzione tecnica esteticamente impercettibile di iPhone 12 e iPhone 12 mini. Materiali, dimensioni e stile sono infatti gli stessi. Cambia il processore (A15) che però modifica di poco l’esperienza di utilizzo soprattutto; novità tangibile invece derivano dall’autonomia aumentata e ci sono nuove funzioni fotografiche. La durata della batteria è molto buona, in maniera tangibile superiore a quella di iPhone 12 il che rende accettabile persino quella di iPhone 12 mini. Per la fotografia il sistema è tecnicamente molto simile a quello di iPhone 13; manca ancora uno zoom (e questo comincia ad essere un limite serio) ma abbiamo la stabilizzazione sul sensore, e varie funzioni software che migliorano lo scatto: gli Stili fotografici, l’effetto cinema (sfocato sulla ripresa video) e HDR4. In questo non si distingue quindi da iPhone 13 Pro. Peccato che in questa versione, probabilmente per semplici ragioni di marketing, Apple non abbia introdotto la frequenza di refresh dello schermo a 120Hz e che la velocità di ricarica resti sempre la stessa, inferiore a quelli tanti rivali anche di prezzo basso. Ci sarebbe poi anche un intaglio della fotocamera frontale più piccolo, ma si tratta di un dettaglio ininfluente. Ecco le caratteristiche principali di iPhone 13.

In più rispetto ad iPhone 12 abbiamo

Autonomia migliorata

Stili fotografici, effetto cinema

Pro di iPhone 13

Autonomia molto buona

Comparto fotografico migliorato

Contro di iPhone 13

Stesso design di iPhone 12

Manca lo zoom

Niente schermo 120Hz

Ricarica ancora relativamente lenta

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max il massimo del meglio

Come gli iPhone 13 e iPhone 13 mini sono un’evoluzione tecnica esteticamente impercettibile di iPhone 12 e iPhone 12 mini lo stesso possiamo dire di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max rispetto agli iPhone 12 Pro. Qui le novità principali, processore escluso, sono tre: lo schermo a 120 Hz, che Apple chiama Pro Motion, la fotocamera con significativi miglioriamenti (anche hardware) e l’autonomia incrementata. Se schermo incide relativamente poco sulla quotidianità, fotocamera e autonomia fanno la differenza rispetto al precedente iPhone 12. Per quanto riguarda le foto, iPhone 13 Pro si porta con sé tutti i passi avanti che compie iPhone 13 cui ne aggiunge diversi altri. Lo scatto al buio è superiore a tutto quello di cui sono capaci i predecedessori, lo zoom 3X migliora la flessibilità nella composizione. Da segnalare che ci sono anche altre novità come: sensore wide più grande, nuovi sensori, modalità notturna su tutte e tre le lenti e anche la fotografia macro. In questo contesto va sottolineato anche che la fotocamera di iPhone 13 Pro e quella di iPhone 13 Pro Max sono identiche (cosa non vera per iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max). L’autonomia permette al nuovo modello di funzionare per almeno un paio di ore in più

In più rispetto ad iPhone 13 abbiamo

Design raffinato con bordi in acciaio

Schermo Pro Motion 120Hz

Comparto fotografico più flessibile

Scanner LiDAR per messa a fuoco più precisa in scarsità di luce

Pro di iPhone 13

Autonomia molto buona

Comparto fotografico allo stato dell’arte

Schermo OLED eccellente

Contro di iPhone 13

Lo stesso design di iPhone 12 Pro

Nessuna alternativa a Face ID

Poche novità rispetto ad iPhone 12 Pro

Prezzo generalmente elevato

iPhone fuori produzione

Come accennato ci sono attualmente in produzione 4 diversi tipi di iPhone. Diversi sono però quelli che si possono ancora reperire in commercio benché non più prodotti. Attualmente ci sono poche ragioni di comprare prodotti che più vecchi di uno o due anni. Forse l’unica potrebbe essere il prezzo che potreste spuntaro. Gli unici iPhone che ci sentiremmo di consigliare tra quelle fuori produzione sono gli iPhone XR, gli iPhone 11 Pro e specialmente gli iPhone 12 Pro.

iPhone XR

iPhone XR è nato con uno schermo più grande di quello dei precedenti iPhone “Plus” (6,1 pollici) in una dimensione fisica sostanzialmente identica grazie alla eliminazione dei bordi. Attualmente ha pochi punti di forza su cui contare. La fotocamera frontale è da 7 megapixel, quella posteriore ad una sola lente, senza modalità notte, senza registrazione video 4K è sicuramente poco attuale, lo schermo LED pur di ottima qualità non è non competitivo con gli OLED mentre il processore A12 mostra la corda non tanto per la velocità ma per la mancanza di componenti che supportano le funzioni di cui sono capaci tutti gli altri telefoni più recenti. Inutile ricordare che qui manca il supporto Magsafe, l’autonomia è persino peggiore di quella non da primato di iPhone 11. Sul mercato è possibile trovarlo a prezzi relativamente bassi ma mai competitivi con quelli di iPhone 11 nel rapporto con le prestazioni.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max possono essere definiti come ancora attuali. Design noiosissimo a parte, hanno già una nuova fotocamera posteriore a tre lenti con Ultra Wide e scattano ancora foto molto buone in tutte le situazioni visto che supportano la modalità notturna. La fotocamere frontale, lo schermo OLED, la finitura restano ancora adesso dei punti di forza. Manca il 5G ma non è un grandissimo limite allo stato attuale delle cose. Non sono competitivi in tutto, specialmente per il design, con un iPhone 12 ma certamente per tanti aspetti possono essere una buona alternativa se trovati al giusto prezzo. Peccato che attualmente sia molto complicato trovarli nuovi.

Prezzo di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Non ripetiamo qui le differenze tra gli iPhone 12 Pro e gli iPhone 13 Pro. Le trovate sopra. Qui sottolineiamo solo che si concentrano in due aspetti importanti: fotografia e autonomia. In particolare iPhone 13 Pro è superiore nella fotografia ad iPhone 12 Pro (un po’ meno iPhone 13 Pro Max rispetto ad iPhone 12 Pro Max) e ha un tangibile miglioramento nella autonomia. Ma se venite da modelli precedenti, diciamo da iPhone 11 in giù, un qualunque iPhone 12 Pro se acquistato nuovo al prezzo giusto (15/20% meno) è un serio contendente di un iPhone 13 Pro.

Quale è il miglior iPhone per me?

A questo punto ve lo starete chiedendo. Quale iPhone dovrei scegliere in base alle mie preferenze? Macitynet ha scritto molti articoli che approfondiscono questo argomento e che possono costituire una guida e tante recensioni nelle quali alla fine facciamo sempre un confronto con modelli precedenti

Se quel incrociare quel che abbiamo scritto sopra non vi basta, proviamo a sintetizzare stilando qualche profilo ideale del possibile acquirente di ciascuno dei vari modelli.

Comprate un iPhone SE

Se volete un iPhone piccolo

Se volete spendere il meno possibile

Se odiate Face ID

Se il design ultra vintage non vi spaventa ma vi affascina

Comprate un iPhone 11

Se volete un telefono con schermo di generose dimensioni al prezzo più basso

Se volete solo buone foto senza puntare al massimo

Se il display OLED non è alla base delle vostre scelte

Se volete spendere il minimo

Comprate un iPhone 13 mini

Se volete un telefono che sta in qualunque tasca

Se volete un iPhone con design moderno

Se l’autonomia non vi preoccupa

Comprate un iPhone 13

Se volete il meglio di un iPhone al prezzo più giusto

Se volete un iPhone con design moderno

Se volete il miglior rapporto tra dimensioni del telefono e tascabilità

Se volete scattare buone fotografie in ogni situazione

Comprate un iPhone 13 Pro

Se volete il massimo degli iPhone di oggi

Se volete un telefono tascabile (anche se non leggerissimo)

Se la fotografia è la vostra ossessione

Se vi fa sentire a disagio sfoggiare qualche cosa di meno del top assoluto

Se la spesa per voi non è un problema

Comprate iPhone 13 Pro Max

Se volete esagerare con un iPhone

Se volete il miglior display al mondo in un telefono

Se usare un telefono con due mani non è un problema

Se indossate un cappotto (o qualche cosa con tasche assimilabili) tutto l’anno

Dove comprare un iPhone nuovo

Gli iPhone si trovano ormai ovunque. I luoghi principali dove acquistarli on line sono Apple Store on line ed Amazon che è un rivenditore autorizzato di Apple. Anche i negozi fisici che vendono prodotti Apple, siano essi gli Apple Store che gli Apple Premium Resellers (tra cui Juice) sono un buon punto di partenza. I prezzi di listino, salvo offerte speciali (praticate solo dagli Apple Premium Resellers, però) sono rigorosamente fissi anche se l’assortimento e la scelta sono praticamente perfetti. L’unico rivenditore autorizzato che offre sconti spesso importanti è Amazon.

È anche possibile trovare gli iPhone presso i grandi rivenditori come Unieuro, Mediaworld, Coop e altri. In questo caso a volte è possibile avere qualche sconto presso questi negozi, specialmente per eventi di shopping speciali o quando gli iPhone non sono più nuovi e presso questi negozi è possibile trovare iPhone di precedente generazione.

Si trovano sconti anche sui prodotti più recenti su eBay.

Comprare un iPhone fuori produzione

Se desiderate comprare un iPhone fuori produzione leggete prima le specifiche e le caratteristiche di quelli che abbiamo elencato sopra. A nostro giudizio, lo ribadiamo, al momento non vale la pena di comprare nulla di meno di un iPhone XR. Parallelamente non vale neppure la pena di comprare qualche cosa che offra meno di 128GB di memoria. Per quanto riguarda il prezzo del nuovo su prodotti fuori produzione non aspettatevi di vedere tagli al listino di oltre il 20/25% rispetto a quello che avevano al lancio. Nel caso questo dovesse avvenire accertatevi che il venditore sia affidabile e che ci sia una ragione per un risparmio maggiore di questo.

Dove comprare un iPhone usato o ricondizionato

Comprare un iPhone usato è una operazione da svolgere con cautela. Macitynet ha compilato una dettagliata guida che vi consigliamo di seguire consultare. La soluzione migliore è sempre rivolgersi, anche per prodotti non più in produzione, ad iPhone ricondizionati i cui riferimenti sono quelli che abbiamo segnalato sopra, Amazon, Lombardoshop su ebay, oppure presso un venditore professionale come Trendevice che offre garanzie e puntualità nella spedizione e resta probabilmente il miglior venditore italiano quando si tratta di prodotti Apple usati.

Comprare iPhone a rate su Amazon

Se non volete acquistare un iPhone pagandolo in unica soluzione, e non volete rivolgervi al mercato dell’usato per risparmiare, sappiate che potete comprarlo anche a rate. Il miglior modo di farlo attualmente è su Amazon che offre l’acquisto in cinque rate senza interessi né garanzie. L’opzione è aperta a tutti coloro che hanno una “storia” di acquisti su Amazon. Spieghiamo nel dettaglio come funziona questa operazione a questo link. Termini e condizioni sono qui.

Comprare iPhone da un operatore

È anche possibile acquistare iPhone a rate da un operatore di telefonia mobile. Per valutare se è conveniente fate un conto su quanto sono i canoni mensili obbligatori da corrispondere (solitamente 30), e capire a quanto ammonti la rata di anticipo iniziale e se è presente una rata finale. Già attraverso semplici operazioni matematiche riuscirete a capire quanto vi costerà l’iPhone a rate.

Inoltre, dovete tenere in considerazione se il canone mensile include una tariffa telefonica, o no. In questa seconda ipotesi, oltre alle rate del telefono, dovrete anche sommare il costo della tariffa, comprendente minuti, SMS e internet. Inoltre, è possibile che queste offerte “nascondano”, o aggiungano costi extra, solitamente di circa 5 euro, da imputare magari ad assicurazioni obbligatorie, o servizi simili.

Altra cosa da verificare è il metodo di pagamento: quasi sempre, infatti, per poter accedere a queste offerte è necessario disporre di una carta di credito (quella con i numeri in rilievo), o comunque di un conto corrente bancario. Difficile, che vengano accettate le carte di credito prepagate.

Per tutte le notizie sugli iPhone più recenti vi rimandiamo alle nostre sezioni iPhone 2019, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.