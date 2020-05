Apple HomePod arriva in India e costa meno che in USA

Dopo aver annunciato a fine gennaio che HomePod sarebbe arrivato presto in India, la multinazionale di Cupertino ha iniziato nelle scorse ore a inviare e-mail ai clienti per informarli della disponibilità nel Paese dell’altoparlante intelligente alimentato da Siri. Purtroppo HomePod in Italia non è ancora arrivato, ma sono anticipate molte novità in arrivo entro quest’anno sia sul versante software e delle funzioni e forse anche un nuovo modello, così la speranza è che finalmente possa arrivare anche nel nostro Paese nei prossimi mesi.

La pagina HomePod di Apple in India ora riporta finalmente il pulsante “Acquista”, sebbene la società non abbia ancora operativo il proprio store online nel paese, e rimanda dunque ad altri venditori terze parti, locali e online. Al momento in cui scriviamo HomePod non sembra essere disponibile presso i principali partner al dettaglio come Amazon.in, Flipkart e Paytm, ma presumibilmente saranno disponibili a breve.

HomePod in India ha un prezzo di £ 19.900 rupie, che equivale a circa 253 dollari negli Stati Uniti, circa 243 euro. E’ del 10 percento circa al di sotto del normale prezzo di listino di 299 dollari nel paese di origine, anche se alcune offerte alle volte hanno consentito di acquistarlo in USA addirittura a 199 dollari.

Ricordiamo che Il supporto Siri per una localizzazione indiana dell’inglese è stata aggiunta a “HomePod” con la versione software 13.3.1 a fine gennaio scorso.

In Italia, ancora, di HomePod non si è visto traccia. Di recente Apple ha anche creato un team per salvare il suo primo speaker smart, che di certo non è tra quelli con la diffusione maggiore.