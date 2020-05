L’app di Porsche ora mostra i tempi sul giro su CarPlay

In questo particolare momento di pandemia potrebbe essere difficile andare a correre in pista con la propria Porsche, ma nel caso chi ne ha una con CarPlay può finalmente trarne maggiori benefici grazie all’ultimo aggiornamento dell’app. Con la versione 3.0 di Porsche Track Precision è infatti stato aggiunto il supporto al sistema di infotainment per auto di Apple. In questo modo i piloti, anziché leggere i tempi sul giro e tutti gli altri dati dall’iPhone fissato sul parabrezza potranno farlo direttamente dal più ampio e agevole schermo con CarPlay installato sul cruscotto.

Per chi poi indossa pure un Apple Watch, ci sono anche le vibrazioni al polso al superamento di un record e il monitoraggio costante della frequenza cardiaca per scoprire i livelli di tensione durante la percorrenza di un particolare tratto della pista. Tra le novità di Porsche Track Precision 3.0 segnaliamo inoltre l’aggiunta di 100 nuovi tracciati all’elenco predefinito con tanto di dati cartografici accurati. E qualora il circuito locale non fosse presente, i piloti possono usare il GPS del telefono per creare mappe personalizzate.

La versione della medesima app disponibile sul Play Store non è stata invece ancora aggiornata per supportare Android Auto ma ci sta, visto che Porsche ha introdotto il supporto alla piattaforma di Google soltanto di recente.

L’aggiornamento dell’app per iPhone, iPad e Apple Watch è gratuito ma, data la natura dell’app, i requisiti minimi sono ovviamente particolari: oltre ad una Boxster, una Cayman, una 911 Carrera o GT con centralina Porsche Communication Management in versione 4.0, si dovrà essere in possesso di componenti aggiuntivi come il modulo Connect Plus che aggiunge piena connettività all’autovettura e il pacchetto Sport Chrono che consente invece un assetto ancora più sportivo di telaio, motore e cambio.

Se rientrate tra questi allora sappiate che vi basta aggiornare l’app sul vostro iPhone per ottenere i benefici di un sistema che vi consentirà di migliorare le prestazioni in pista senza doverne impiegare uno di telemetria dedicato. Ah, nel caso, fate un giro anche per me.