iotty Interruttore e Presa Intelligente sono disponibili in Italia

Presentati in anteprima a IFA 2019, iotty annuncia l’arrivo sul mercato italiano dell’Interruttore Intelligente per Tende e Tapparelle e della Presa Intelligente. I due dispositivi ampliano il portfolio dell’azienda e si uniscono all’Interruttore Intelligente per l’illuminazione domestica (qui la recensione di macitynet), dando vita così a quello che può essere definito come ‘ecosistema iotty’, gestito da un’unica app dedicata che permette agli utenti di personalizzare luci, infissi e consumi di casa in base al proprio stile di vita.

Si tratta di un importante passo per l’azienda che, in un solo anno di attività nel nostro Paese, si è fatta strada nel settore smart home con dispositivi tecnologici alla portata di tutti, caratterizzati da un elegante design tutto italiano.

La domotica accessibile

La placca in vetro temperato dell’Interruttore Intelligente per Tende e Tapparelle ha il formato standard per le scatole a muro 503 (come il primo Interruttore smart del costruttore) e una nuova serigrafia di immediata comprensione: due tasti con freccia in alto e in basso per gestire tapparelle a motore con finecorsa, veneziane, scuri, e un terzo destinato all’accensione e spegnimento delle luci o all’apertura del box o cancello di casa.

Tra le novità di questo prodotto il blocco hardware che impedisce l’attivazione simultanea dei due tasti, così da evitare che il motore subisca un sovraccarico elettrico con conseguenti danni. La connessione avviene tramite rete wireless, non è necessario un hub aggiuntivo, mentre scenari e automazioni si configurano tramite l’app iotty. Alzare le tapparelle al sorgere del sole o abbassarle in corrispondenza dell’ora del tramonto è solo una delle numerose personalizzazioni consentite. Tutto è sempre a portata di smartphone.

Invece la Presa Intelligente iotty rende possibile una gestione più attenta dei consumi domestici e risparmi sulla bolletta. Il dispositivo con Schuko e bipasso, supporta un carico fino a 16A e può agevolare la gestione di ogni elettrodomestico di casa in base alle esigenze e senza sprechi, consentendo all’utente di risparmiare sui consumi energetici. Come gli altri dispositivi della gamma, anche in questo caso è possibile impostare routine e automazioni: per esempio, grazie alla modalità accensione e spegnimento tramite tasto dedicato o via smartphone, qualsiasi apparecchio collegato può essere disattivato quando non utilizzato.

Entrambi i prodotti, inoltre, sono compatibili con i principali assistenti vocali – Amazon Alexa, Google Assistant e i comandi rapidi di Siri – e con la piattaforma SmartThings di Samsung.

Disponibilità e prezzi

L’Interruttore Intelligente per Tende e Tapparelle è già in vendita sul sito ufficiale iotty.it, mentre la Presa Intelligente sarà disponibile a partire da giugno. Il prezzo ufficiale al pubblico di entrambi i prodotti è di 79,90 euro. Inoltre, è possibile acquistare il servizio di installazione (su tutto il territorio nazionale), che prevede l’intervento di un tecnico entro 10 giorni lavorativi dalla data di acquisto.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di casa smart, accessori e automazione sono disponibili nella sezione dedicata CasaVerdeSmart del nostro sito.