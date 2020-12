Apple include un nuovo algoritmo ECG in watchOS 7.2 beta

In base a quanto si legge sulla documentazione condivisa da Apple con gli sviluppatori che stanno attualmente sottoponendo al setaccio le versioni beta di iOS 14.3 e watchOS 7.2, la funzione ECG degli Apple Watch sarà aggiornata: si parla genericamente di una versione 2 per l’ algoritmo ECG che la gestisce, senza però dire cosa ciò comporta.

La prossima settimana arriva Apple Fitness+ e, dato che senza Apple Watch non ci si può neppure abbonare, non stupisce scoprire che lo stesso giorno in cui gli americani potranno sottoscrivere l’abbonamento sarà disponibile anche un aggiornamento di iOS e watchOS che, tra le altre cose, introdurrà un importante miglioramenteo sullo smartwatch.

Al momento la funzione ECG include un sistema di rilevamento del ritmo cardiaco irregolare: in pratica l’orologio attualmente monitora la frequenza cardiaca in fase di riposo e nel caso in cui dovesse rilevare un’anomalia, che nel gergo medico è indicata come fibrillazione atriale (che può essere un campanello d’allarme per la diagnosi di una grave condizione di aritmia cardiaca), invia una notifica per informare l’utente della cosa.

Sulla base del codice sorgente associato a questa funzione, è probabile – spiegano gli sviluppatori che lo hanno analizzato – che questo nuovo algoritmo ECG sia in grado di rilevare le fibrillazioni atriali anche a frequenze cardiache più elevate. Quindi non più soltanto in condizione di riposo ma anche con il cuore sotto sforzo. Uno degli esempi più comuni è durante l’esercizio fisico.

E’ probabilmente per questo motivo che l’aggiornamento verrà rilasciato in concomitanza con il lancio del nuovo abbonamento, in modo tale da permettere agli utenti di aggiornare i propri dispositivi e iniziare ad allenarsi beneficiando fin da subito di un sistema collaudato ed affinato, proprio per mantenere alto il livello di sicurezza degli esercizi ai quali si sottoporranno gli utenti.

Per poter usare Apple Fitness+ bisognerà necessariamente aggiornare ad iOS 14.3 perché è questa la versione che supporterà il nuovo servizio, quindi automaticamente anche gli Apple Watch abbinati saranno aggiornati al watchOS 7.2 che introduce questa importante miglioria nell’algoritmo dell’ECG.

Per altro iOS 14.3 e di conseguenza watchOS 7.2 introducono anche una nuova funzione cardio che permette di sapere quando i livelli di VO2 Max (il massimo volume di ossigeno consumato per minuto) sono bassi, un altro dato molto utile quindi per tenere sotto controllo la salute del cuore sia durante gli allenamenti che a riposo.

