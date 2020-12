Xbox Game Pass Ultimate arriva su iPhone nella primavera del 2021

Le regole di Apple anche se alleggerite non permettono i servizi di videogiochi in streaming su App Store, salvo presentare ogni singolo gioco incluso come app a sé stante, ma Microsoft nelle scorse settimane ha dichiarato di voler comunque portare il suo servizio Xbox Game Pass Ultimate su iPhone ed ora arriva la conferma ufficiale anche delle tempistiche: arriverà nella primavera del 2021.

Ricordiamo che nel mese di ottobre era emerso il piano di Microsoft di portare su iPhone e iPad il servizio di giochi in streaming in abbonamento non tramite app, bensì tramite una web app funzionante direttamente all’interno del browser dei dispositivi mobile di Cupertino. Il nuovo annuncio Microsoft indica che Xbox Game Pass Ultimate arriverà su iPhone nella primavera del 2021 proprio tramite browser. Qui di seguito riportiamo il testo dell’annuncio della multinazionale di Redmond tradotto in Italiano:

«Nella primavera del 2021, faremo il passo successivo nel nostro viaggio per raggiungere più giocatori in tutto il mondo rendendo il cloud gaming come parte di Xbox Game Pass Ultimate disponibile su PC Windows tramite l’app Xbox e il browser e i dispositivi iOS tramite il browser web mobile. Aggiungendo oltre un miliardo di dispositivi come percorso per giocare nell’ecosistema Xbox, prevediamo un’esperienza senza soluzione di continuità per tutti i tipi di giocatori; che si tratti di giocare a Minecraft Dungeons con i tuoi amici Xbox utilizzando i controlli touch su un iPhone o di saltare in uno strike Destiny 2: Beyond Light su un Surface Pro quando fai una pausa tra le riunioni».

I lavori in corso in campo videogiochi per le piattaforme Apple sono diversi: Cupertino sta collaborando con Microsoft per supportare il joypad di Xbox Series X, mentre da ottobre è disponibile la nuova versione dell’app Xbox per iPhone e iPad che permette di giocare in streaming ai giochi Xbox in possesso dell’utente.

Diverso invece il discorso per Xbox Game Pass Ultimate in arrivo su iPhone nella primavera del 2021: in questo caso non occorre avere una console Microsoft ma si potrà accedere e giocare a centinaia di titoli per Xbox e Windows in streaming pagando un abbonamento mensile. Anche Nvidia sta lavorando per portare la sua piattaforma di giochi in streaming su iPhone e iPad tramite web app.

