A Natale regala o regalati il meglio dell’Hi-Tech Ricondizionato con gli Sconti fino a -100€ e Spedizione Gratis su TrenDevice e BuyDifferent

Sappiamo tutti che a Natale non si sa mai cosa regalare e il 2020 ci ha costretti a essere tecnologici: uno smartphone, un tablet o un computer sono ormai diventati indispensabili per la vita e il lavoro di tutti i giorni. Quest’anno regalate o regalatevi il meglio dell’Hi-Tech Ricondizionato grazie agli Sconti di TrenDevice e BuyDifferent.

Vediamo insieme le offerte: su TrenDevice per ordine minimo di 250€ avete uno sconto di 40€ più spedizione gratis utilizzando il codice RENNE. Su BuyDifferent l’offerta è valida su tutti i Mac Ricondizionati, dove ottenete 100€ di sconto più spedizione gratis, utilizzando il codice RENNE. Su entrambi gli e-commerce, per ogni ordine, avete anche un panettoncino di buon auspicio tutto da gustare. Le offerte sono valide fino al 20 Dicembre. Non perdete tempo: Natale si avvicina, portatevi avanti con i regali!

Ricordatevi che su tutti i Ricondizionati avete la garanzia di 1 anno, reso gratis nei primi 14 giorni e la garanzia 100% Soddisfatti o Rimborsati.

Se non sapete quale modello di Smartphone, Tablet o Mac scegliere, TrenDevice e BuyDifferent hanno realizzato per voi una guida scaricabile qui con i migliori consigli per i regali Hi-Tech da scegliere per la persona che amate o a cui volete bene.

All’interno della guida trovate ad esempio i modelli di iPhone, Samsung Galaxy e Mac ideali come regalo per il vostro partner, i genitori, i nonni e i vostri figli. Inoltre, non mancano i consigli per il creativo di famiglia, per il fratello nerd o per la sorella sempre attenta alla moda. La guida dei regali Hi-Tech per il vostro Natale sarà certamente d’aiuto!

Su TrenDevice trovate tante offerte su iPhone Ricondizionati come ad esempio i top di gamma iPhone 12 e iPhone 12 Pro, oltre ai best-seller iPhone X, iPhone 8 e iPhone 7. Occasioni anche su Samsung, Huawei, iPad, AirPods, Apple Watch Ricondizionati. Su BuyDifferent trovate una vasta gamma di Mac Ricondizionati, come iMac, Mac Pro, MacBook Pro Retina, MacBook Air e Mac mini.

Desiderate acquistare un iPhone a rate? TrenDevice ha introdotto la possibilità di acquistare i Ricondizionati tramite finanziamento, scegliendo in fase di check out il pagamento rateale istantaneo e 100% online con Oney, senza commissioni. Avete bisogno anche degli accessori per iPhone e iPad? Sono prodotti nuovi e certificati MFi (Made for iPhone), realizzati secondo i migliori standard di qualità, quindi perfettamente compatibili con i prodotti Apple. Disponibili cavi e alimentatori, come ad esempio il Kit Ricarica Veloce 4x (Cavo lightning + Alimentatore), che vi sarà estremamente utile, perché è in grado di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti. Auricolari EarPods, Cover per iPhone a marchio TrenDevice e il vetro protettivo per iPhone. Tutti i prodotti sono accompagnati dalla Garanzia di 12 mesi e il reso gratis nei primi 14 giorni.

Assieme al dispositivo ricondizionato, potete acquistare anche TrenDevice +, un servizio esclusivo con sei incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +. Il servizio è in offerta lancio a soli 19,90€ annui anziché 49,90€.

Per non perdere mai le offerte di TrenDevice, potete rimanere aggiornati anche sui social: Instagram, Facebook e Telegram.

Ricordatevi quindi che su TrenDevice per ordine minimo di 250€ avete uno sconto di 40€ più spedizione gratis utilizzando il codice RENNE. Su BuyDifferent l’offerta è valida su tutti i Mac Ricondizionati, dove ottenete 100€ di sconto più spedizione gratis, utilizzando il codice RENNE. Su entrambi gli e-commerce, per ogni ordine, avete anche un panettoncino di buon auspicio tutto da gustare. Le offerte sono valide fino al 20 Dicembre.

Se non sapete quale modello di Smartphone, Tablet o Mac scegliere, TrenDevice e BuyDifferent hanno realizzato per voi una guida scaricabile qui con i migliori consigli per i regali Hi-Tech da scegliere per la persona che amate o a cui volete bene.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reimettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo.

Sono già oltre 60.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.

BuyDifferent è dal 2003 l’e-commerce di riferimento degli utenti Apple italiani, per l’acquisto di Mac Ricondizionati e upgrade per estenderne il ciclo di vita. BuyDifferent fa capo a TrenDevice S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana attiva nel settore dell’economia circolare