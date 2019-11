Apple inizia a costruire Mac Pro 2019 e il nuovo Campus Apple in Texas

Nella giornata in cui è attesa la visita del Presidente USA Trump, la multinazionale di Cupertino annuncia l’inizio della produzione di Mac Pro 2019 e in contemporanea anche l’avvio del cantiere per costruire il nuovo Campus Apple in Texas. Le fotografie che inseriamo in questo articolo sono di Apple.

Lo stabilimento in cui il nuovo Mac Pro 2019 viene assemblato occupa una superficie di oltre 22.600 metri quadrati dove lavorano circa 500 persone. Nell’annuncio Apple sottolinea il proprio contributo nella creazione di posti di lavoro in USA e anche il coinvolgimento di numerose società statunitensi che realizzano parti e componenti destinate al nuovo Mac Pro 2019 atteso in commercio a breve.

«Come tutti i prodotti Apple, Mac Pro è progettato e disegnato in California. Apple utilizza 9.000 fornitori in tutti i 50 stati e Mac Pro contiene centinaia di componenti di aziende di 19 stati: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Idaho, Illinois, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Texas, Vermont e Washington. Questo include processori per computer provenienti da Arizona e Oregon e processori grafici da New York, nonché componenti elettrici da Maine, Pennsylvania e Texas».

La multinazionale conferma che sta rispettando il proprio programma di contribuire entro il 2023 per 350 miliardi di dollari all’economia USA, operazione annunciata lo scorso anno. Apple ribadisce di essere il più grande contribuente degli USA.

L’inizio della produzione di Mac Pro 2019 arriva insieme all’annuncio dell’avvio del cantiere per costruire il nuovo Campus Apple in Austin, Texas, che sorge poco distante dallo stabilimento in cui vengono assemblati i computer professionali. Il progetto da un miliardo di dollari occuperà una superficie di oltre 278mila metri quadrati di cui oltre il 60% sarà dedicato a vegetazione e aree verdi.

L’inaugurazione è prevista per il 2022 con 5.000 dipendenti, ma la struttura è studiata per essere ulteriormente ampliata e arrivare ad ospitare un massimo di 15mila dipendenti. Anche in questo caso Cupertino evidenzia il proprio contributo all’economia USA. La società dichiara che nell’area di Austin impiega circa 7mila persone, con un incremento di oltre il 50% negli ultimi 5 anni.

In risposta ad alcune lamentatele degli abitanti per l’abbattimento delle piante per il cantiere, la società si è impegnata ha piantare più piante di quelle che ha rimosso. «Come parte del suo impegno a rispettare il significato storico e geografico dell’area, Apple sta collaborando con Bartlett Tree Experts con sede a Austin per preservare e aumentare la diversità degli alberi nativi nella proprietà di 133 acri. Migliaia di alberi che coprono oltre 20 varietà originarie del Texas sono previsti per il campus – significativamente più di quanto non fossero sul sito prima dell’inizio della costruzione».

«Inoltre, il sito sarà progettato per massimizzare lo spazio verde, con un paesaggio che copre oltre il 60 percento del campus, tra cui una riserva naturale di 50 acri e fauna selvatica che sarà aperta al pubblico. Come tutte le strutture Apple, il nuovo campus di Austin funzionerà al 100 percento di energia rinnovabile, inclusa l’energia solare generata sul posto».

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sul nuovo Mac Pro 2019 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet, invece da questa pagina ulteriori dettagli sul nuovo monitor professionale Apple Pro Display XDR.