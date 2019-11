Apple Mac Pro 2019 e Pro Display XDR arrivano a dicembre

Apple annuncia che Mac Pro 2019 e Apple Pro Display XDR saranno disponibili a partire dal mese di dicembre. L’annuncio della multinazionale arriva con lo stesso comunicato che presenta il nuovo MacBook Pro 16 pollici, confermando così tutte le anticipazioni emerse nelle scorse ore relative sia al portatile che alla workstation professionale.

Sia Mac Pro 2019 che Pro Display XDR sono stati svelati per la prima volta durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2019 a giugno. La workstation con chassis desktop dal design decisamente originale, progettato per massimizzare il flusso d’aria, il raffreddamento ma anche l’accessibilità da parte dell’utente per upgrade e interventi, offrirà processori Intel Xeon da 8 core fino a 28 core. La versione base che sarà proposta in USA con prezzi a partire 5.999 dollari include 32GB di memoria RAM, unità SSD da 256GB e scheda video AMD Radeon Pro 580X.

Specifiche da top di gamma professionale anche per il nuovo monitor Apple Pro Display XDR con schermo Display Retina 6K da 32 pollici, gamma cromatica P3, profondità colore a 10bit, luminosità massima di 1.600 nit e contrasto di 1.000.000:1. Negli USA il nuovo monitor professionale Apple sarà proposto a partire da 4.999 dollari oppure a 5.999 dollari con uno speciale rivestimento nano texture opaco.

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sul nuovo Mac Pro 2019 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.