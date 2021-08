Apple invita i dipendenti a vaccinarsi

Apple sta spingendo i dipendenti negli USA a vaccinarsi, ancora di più di prima ora che c’è l’approvazione definitiva della Food and Drug Administration per il vaccino Pfizer.

Lo riferisce Bloomberg spiegando che Apple ha creato una pagina web interna con un promemoria per i dipendenti mentre porta avanti incontri per promuovere la campagna vaccinazione anti Covid-19.

“Apple sta chiedendo a tutti coloro che hanno accesso al vaccino e possono essere vaccinati di farlo il più presto possibile”, scrive l’azienda nel memo ai dipendenti. ” Sumbul Desai, vice presidente responsabile iniziative sanitarie e Kristina Raspe, vice presidente addetta ai beni immobili, stanno altresì occupando di colloqui per incoraggiare i dipendenti a vaccinarsi”.

Nelle pagine web create da Apple per i dipendenti si evidenzia la maggiore contagiosità della variante delta e come i vaccini consentano di ridurre il numero di casi gravi e decessi.

La Mela offre ai dipendenti statunitensi voucher utilizzabili per ottenere il vaccino nelle farmacie della catena Walgreens, oltre ad offrire la possibilità di vaccinazioni in loco nella San Francisco Bay Area e ad Austin (Texas) dove lavorano vari dipendenti. Apple retribuisce le ore che si perdono per il vaccino, e il congedo per malattia in caso di effetti collaterali.

Apple non ha ancora deciso di rendere obbligatorio il vaccino per i dipendenti, una mossa in controtendenza rispetto ad aziende quali Facebook, Google e Microsoft che richiedono la vaccinazione per il lavoro in presenza, mutamenti di indirizzo determinati dalla variante Delta che desta non poche preoccupazioni.

Apple ha recentemente deciso di rinviare il ritorno dei dipendenti nei suoi uffici a gennaio 2022 per via dell’aumento dei casi di Covid e timori legati alla diffusione di nuove varianti. L’azienda confermerà ad ogni modo tempi e modalità di rientro in anticipo di un mese rispetto alla data del ritorno alle scrivanie. Per Cupertino si tratta di un secondo rinvio: in precedenza il rientro era slittato dall’inizio di settembre a ottobre.

In Cupertino Apple ha inviato una lettera ai dipendenti per incoraggiare il personale a vaccinarsi, consigliando di parlare con il proprio medico e decidere ciò che è giusto per loro.

