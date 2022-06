Apple mostra iPhone 14 Pro senza notch nel video WWDC 2022

Un video rilasciato ufficialmente da Apple in ambito WWDC 2022 sembrerebbe mostrare, probabilmente per errore, una icona con la sagoma di un iPhone senza notch, sostituito da due fori, come anticipato ormai da mesi per i modelli iPhone 14 Pro in arrrivo a settembre. La scoperta è segnalata da Hardware Upgrade, c’è però un dettaglio che non torna: la disposizione dei fori.

Apple è piuttosto gelosa dei propri rilasci hardware e per quanto sia difficile nascondere i propri prodotti sino all’ultimo, è una delle società più attente nel proteggere i propri dispositivi prima del rilascio. Eppure, Apple potrebbe avere commesso un errore questa volta. In un video pubblicato sulla pagina dedicata agli sviluppatori, dove vengono mostrate ancora una volta le potenzialità della realtà aumentata, è presente una piccola icona che, seppur in modo stilizzato, sembrerebbe raffigurare proprio un iPhone 14 Pro senza notch.

In effetti Apple è così attenta ai dettagli, che anche quando deve inserire una semplice icona illustrativa all’interno delle proprie pagine, lo fa riferendosi alla silhouette dei propri terminali. Anche sullo store, il menu di selezione dei dispositivi è ben attento a rappresentare in formato stilizzato l’estetica dei prodotti. Ed allora, è per questo che l’icona che viene mostrata nel video ha così importanza: si ritiene che possa essere uno degli smartphone della società, proprio il futuro iPhone 14 Pro senza notch.

Come è possibile vedere nella foto, l’icona mostra un iPhone senza tacca, ma con i due fori, uno per le camera selfie, l’altro per i sensori del Face ID. C’è, però, una stranezza che non passa inosservata agli occhi dei più attenti: tutti i rumor fino ad oggi circolati su iPhone 14 Pro, hanno ipotizzato un foro ovale sulla sinistra, e uno circolare posto alla destra, come mostrato anche da diversi rendering.

L’icona visibile nel video Apple, invece, ribalta questa prospettiva e pone la camera singola sulla sinistra, e il foro ovale sulla destra. Poco importa, comunque, perché sembra anticipare la scelta di Apple di rimuovere la tacca frontale, che secondo le indiscrezioni più recenti, sarà valida solo per i modelli iPhone 14 Pro, mentre gli iPhone 14 standard rimarranno con la classica tacca visibile sull’attuale modello di iPhone 13.

Per tutto quello che sappiamo su iPhone 14 il link da seguire è direttamente questo.