iOS 16 porta la funzione walkie-talkie nelle app terze parti

Mettere il walkie-talkie su iPhone è diventato un gioco da ragazzi: tra le nuovi API introdotte da Apple alla WWDC 2022 con iOS 16 ce n’è infatti una denominata API Push to Talk che abilita una interfaccia universale per inviare e riprodurre i messaggi in tempo reale e che funziona anche quando è attiva in background.

Gli sviluppatori possono quindi aggiungere questa funzione alle loro applicazioni – come mostrato in una sessione della WWDC 2022 in cui è stato spiegato proprio come funziona la nuova API e cosa bisogna fare per implementarla. iOS poteva già eseguire le app audio in background, ma fino ad oggi questa possibilità era limitata a cose come i normali messaggi vocali e le chiamate audio, mentre adesso funziona anche con la modalità walkie-talkie che gli utenti Apple conoscono da tempo.

Da circa tre anni infatti su Apple Watch esiste un’app chiamata proprio Walkie-Talkie che tuttavia funziona in maniera differente perché per l’invio e la ricezione dei messaggi audio in tempo reale utilizza l’infrastruttura di FaceTime Audio, con questa API invece gli sviluppatori devono implementare il proprio backend per la consegna e la ricezione di tali messaggi.

Non sappiamo se questa differenza possa avere implicazioni dal punto di vista della sicurezza e della privacy: lo stesso sistema di Apple in passato è stato temporaneamente sospeso per dare il tempo agli ingegneri di sistemare una falla che metteva a rischio di intercettazione le comunicazioni che passavano attraverso il walkie-talkie di Apple Watch.

Naturalmente sfruttando queste nuove API Apple potrebbe portare la sua app walkie-talkie anche su iPhone e iPad in futuro, ma sembra difficile visto lo stop al progetto emerso fin dal 2019. È più probabile che queste API vengano sfruttate dagli sviluppatori terze parti. Chi fosse interessato trova maggiori dettagli sulla nuova API Push to Talk sul sito web di Apple per gli sviluppatori.

iOS 16 è disponibile in beta 1 per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program: la beta pubblica sarà rilasciata a luglio, mentre il rilascio ufficiale è previsto per l’autunno.

