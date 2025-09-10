Il chip-modem C1X di iPhone Air è più veloce e consuma meno del C1

C1X è un nuovo modem cellulare progettato da Apple, indicato come “fino a due volte più veloce rispetto a C1“ (presentato solo a febbraio)sulle stesse tecnologie cellulari e, secondo Apple, anche più rapido del modem di iPhone 16 Pro, pur consumando nel complesso il 30% di energia in meno, quello che la Casa di Cupertino definisce “il modem più efficiente mai visto su un iPhone”.

I riferimenti alla velocità di Apple sembrano riguardare le connessioni sub-6GHz 5G, dal momento che iPhone 16 Pro non supporta 5G mmWave (una delle bande a disposizione).

Il chip-modem C1X “limita” il funzionamento alle bande sub-6GHz 5G, mentre il chip-modem Qualcomm presente negli iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max supporta sia bande sub-6GHz sia mmWave.

Ricordiamo che le prestazioni del 5G siano sono legato alla relazione tra la lunghezza e la frequenza delle onde radio utilizzate. Il 5G mmWave permette raggiungere velocità teoriche medie di download di 2,5 Gbps. Il 5G inoltre, vanta bassa latenza permettendo di visualizzare in streaming contenuti con risoluzione molto elevata (4K e anche 8K) senza soffrire di problemi di buffering.

Il chip priprietario N1, insieme a migliorie al chip-modem consentono all’iPhone Air di vantare maggiore autonomia: grazie ai chip Apple, ad un’architettura interna che sfrutta al meglio lo spazio per la batteria e alle ottimizzazioni software, iPhone Air vanta ottima autonomia nonostante le dimensioni contenute. Dal punto di vista software, la nuova modalità energetica adattiva di iOS 26 riesce anche a capire l’utilizzo tipico della batteria da parte dell’utente e a prevedere quando il dispositivo potrebbe scaricarsi, conservando in modo intelligente l’energia per contribuire ad arrivare fino a fine giornata.

Come abbiamo spiegato varie volte, da tempo Apple intende dire addio a Qualcomm per i chip-modem; con quest’ultima ha accordi validi fino al 2027 ma l’obiettivo finale è abbandonare la dipendenza dell’azienda di San Diego.

Il progetto che ha portato allo sviluppo di un chip “in casa” si è dimostrato più complesso del previsto. Nel luglio 2019 Apple ha acquisito la divisione chip-modem di Intel, assumendo più di 2000 dipendenti che si occupavano della divisione modem smartphone della Casa di Santa Clara, ottenendo proprietà intellettuali, attrezzature e locazioni correlate. Cupertino avrebbe riscontrato problemi nel codice Intel; si è deciso a un certo punto di riscrivere totalmente il codice, e aggiungere nuove funzionalità che hanno portato all’incompatibilità con funzioni esistenti.

