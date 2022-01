Apple lancia la sfida Shot on iPhone per le foto macro

Apple lancia una nuova sfida Shot on iPhone per celebrare l’inizio del 2022: quest’anno la multinazionale di Cupertino invita gli utenti di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max a condividere le loro migliori foto macro scattate con lo smartphone, con una giuria di esperti del settore e Apple stessa che esamineranno i risultati e selezioneranno le 10 foto vincitrici.

Chiunque abbia un iPhone 13 Pro o un iPhone 13 Pro Max può partecipare a questo concorso, che inizierà oggi e durerà fino al 16 febbraio 2022, mentre l’annuncio dei vincitori avverrà ad aprile. Per partecipare al concorso è sufficiente condividere le immagini su Instagram o Twitter con gli hashtag #ShotoniPhone e #iPhonemacrochallenge.

Le foto vincitrici saranno celebrate in una galleria su Apple Newsroom, apple.com, sull’account ufficiale Instagram (@apple) e altri account Apple ufficiali. Potranno anche apparire in campagne digitali, all’interno degli Apple Store, in cartelloni pubblicitari o in mostre fotografiche pubbliche.

Apple ha anche fornito alcuni suggerimenti per gli utenti di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max che desiderano partecipare alla nuova edizione del concorso Shot on iPhone dedicato alla fotografia macro:

Assicurati di avvicinarti al tuo soggetto: puoi avvicinarti fino a 2 centimetri di distanza. Posiziona il punto di messa a fuoco principale vicino al centro dell’inquadratura, poiché è lì che si ha la messa a fuoco più nitida quando si scatta in macro su iPhone. Tocca un’area nel mirino per impostare un punto AF specifico.

Scatta a 0,5x per acquisire un campo visivo ultragrandangolare o prova a scattare a 1x per inquadrature più ravvicinate: iPhone cambierà automaticamente la fotocamera quando ti avvicini mantenendo l’inquadratura 1x

Apple promette inoltre che ricompenserà i vincitori per il loro lavoro e pagherà una quota di licenza ai 10 fotografi vincitori per l’utilizzo di tali foto sui canali di marketing Apple. La multinazionale precisa come sempre che i fotografi manterranno i diritti sulla loro immagine, ma partecipando al concorso, accettano di concedere ad Apple una licenza esente da royalty, a livello mondiale, irrevocabile e non esclusiva per un anno.

I membri della giuria vanno dal fotografo e regista Peter McKinnon a Kaiann Drance di Apple e altri ancora. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.