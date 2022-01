“Shot on iPhone 13 Pro’, un cortometraggio per celebrare il capodanno cinese

Per celebrare il capodanno cinese, Apple ha diffuso un cortometraggio intitolato “The Comeback”. Il corto è stato realizzato dal regista Zhang Meng e prende spunto dall’anno della Tigre, raccontando la storia di un padre, un figlio, un villaggio dimenticato e del particolare sogno di un giovane regista.

Il corto è stato ovviamente girato usando iPhone 13 Pro, alla stregua di tutti i filmati “Shot on ‌iPhone”. Il film è in cinese ma compaiano in basso i sottotitoli in inglese, per facilitare la comprensione dei dialoghi.

Il Capodanno Cinese o Festa di Primavera, è la festività tradizionale più importante del calendario cinese. La data cambia ogni anno, ma è sempre compresa tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. secondo l’astrologia cinese, che segue il calendario lunare tradizionale, il Capodanno cinese 2022 è Martedì 1° febbraio e secondo l’astrologia cinese, dà inizio all’anno della Tigre d’Acqua.

Per celebrare questo evento, Apple ha una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi, Apple ha presentato una edizione limitata degli AirPods Pro con un particolare package venduto un Cina, Taiwan, Hong Kong e Macao, con la rappresentazione di una tigre (l’animale simbolo di quest’anno).