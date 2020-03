Apple lancia un sito e l’app COVID-19 con informazioni sul virus e un test di screening

Apple ha presentato oggi la nuova app COVID-19 e il sito web dedicato al Coronavirus. L’app COVID-10 per iPhone e iPad al momento del lancio è stata resa disponibile solo per gli Stati Uniti e contiene le indicazioni più recenti del CDC – il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitense.

Sia l’app sia il sito sono stati realizzati da Apple per offrire nuovi strumenti per informarsi e per adottare le misure adeguate per proteggere la propria salute durante la diffusione del COVID-19, basandosi sulle più recenti linee guida del CDC statunitense.

L’app e il sito Web COVID-19 offrono agli utenti risposte a una serie di domande su fattori di rischio, sui sintomi e sulle precauzioni da prendere per evitare il contagio. È stata inserita anche una sezione dedicata alle migliori pratiche per lavarsi le mani, disinfettare le superfici e monitorare i sintomi.

Hanno collaborato con Apple nella realizzazione dell’app e del sito il CDC, la task-force Coronavirus della Casa Bianca e il FEMA: hanno messo in atto così una collaborazione per rendere alle persone più semplice l’accesso a informazioni e indicazioni attendibili in un momento complicato di emergenza sanitaria internazionale.

È possibile accedere attraverso il sito e la nuova app COVID-19 anche a un test di screening: le risposte saranno raccolte con l’attenzione alla privacy e alla sicurezza degli utenti di sempre.

