Apple potrebbe dividere il lancio degli iPhone 12 in due fasi

Apple non solo lancerà i nuovi terminali un po’ più tardi rispetto a quanto visto fino a oggi, ma potrebbe suddividere la commercializzazione degli iPhone 12 in due fasi: prima i due modelli da 6,1 pollici e solo successivamente i restanti modelli da 5,4” e 6,7” pollici.

Che l’arrivo sul mercato avverrà con qualche settimana di ritardo rispetto alle generazioni precedenti lo ha già dichiarato Luca Maestri, chief financial officer del colosso di Cupertino, in occasione della conferenza stampa dei risultati trimestrali, ancora una volta in record.

Ora per la prima volta le anticipazioni che provengono dai fornitori offrono alcuni dettagli su come e con quali modelli Apple potrebbe gestire il lancio degli iPhone 12 scaglionato in due fasi distinte. Naturalmente gli smartphone in arrivo non sono indicati con i nomi ma semplicemente individuati a partire dalla diagonale del display. Così iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro entrambi da 6,1 pollici, questi i nomi possibili emersi finora, sembra saranno i primi ad essere disponibili in commercio. Seguiti poi da iPhone 12 da 5,4 pollici, quindi il modello dal prezzo più abbordabile, affiancato dal terminale top di gamma iPhone 12 Pro Mac da 6.7”.

I fornitori di componenti dei primi due da 6,1 pollici avrebbero già iniziato le spedizioni delle schede madri realizzate con tecnologia substrate-like printed cicuit board, siglata SLP. Viceversa i fornitori che realizzano le stesse componenti destinate ai modelli da 5,4” e 6,7” inizieranno le spedizioni in agosto avanzato. Complessivamente il picco di produzione e spedizione è atteso da due fino a 4 settimane dopo rispetto agli anni precedenti.

L’indicazione del possibile lancio degli iPhone 12 suddiviso in due fasi, oltre che la segnalazione dei modelli, arriva da DigiTimes. Si tratta di una fonte attendibile per le manovre che riguardano i costruttori, meno purtroppo per tutto ciò che riguarda Apple e le novità in arrivo da Cupertino.

Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 12 di quest’anno è riassunto in questo articolo di macitynet. Per tutti gli articoli che parlano di iPhone e Android si parte dai rispettivi collegamenti.