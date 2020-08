Apple appiccica iPhone 11 Pro alla mazza da hockey in video tutto da guardare

C’è una nuova pubblicità di Apple registrata interamente con iPhone 11 Pro fissato ai pattini da ghiaccio e alla mazza da hockey con del nastro adesivo. Non del nastro comune, ma quello che usano i giocatori di hockey per proteggere la colla che tiene insieme gli strati delle stecche di legno (aumentandone così la durata) e che in questo caso viene impiegato per bloccare l’ultimo degli smartphone di Apple anche alla mazza da hockey, consentendogli di acquisire video da una prospettiva se non altro unica.

Il filmato celebra la ripresa del campionato, che era stato fermato per via della diffusione della pandemia di coronavirus (lo scorso giugno più di 20 giocatori della NHL erano risultati positivi al virus). Alla realizzazione del video hanno partecipato alcuni giocatori della Vegas Golden Knights.

Il filmato fa parte della serie Shot on iPhone di Apple ed è stato pubblicato sul canale ufficiale YouTube canadese. E’ stato intitolato Hockey Tape proprio perché il nastro adesivo tradizionalmente utilizzato in questo sport fa da collante tra iPhone 11 Pro, i pattini e la mazza da hockey. In questo modo il terminale riesce così a registrare filmati da prospettive particolarissime, ma anche un tantino rischiose per l’incolumità del dispositivo. Oltre a non esserci una cover a proteggerlo infatti basterebbe una caduta o un colpo del dischetto di gioco per frantumarne quantomeno parte del dorso.

Grazie all’elevata qualità fotografica dei nuovi iPhone 11, combinata alla capacità di registrare video alla moviola e all’obiettivo grandangolare, il filmato è offre alcune scene adrenaliniche. Parte della spettacolarità del filmato è data dalle acrobazie dei giocatori come Marc-Andre Fleury e Mark Stone che, dopo aver fissato il telefono anche ai pali a bordo pista della Sobe Ice Arena, saltano e scivolano lungo la pista di ghiaccio.

In piccolo nel filmato viene dichiarato che nella produzione dello spot pubblicitario sono stati utilizzati “hardware e software aggiuntivi”, sebbene non vi sia alcuna menzione riguardo a ciò che potrebbe essere stato effettivamente usato oltre al nastro adesivo da hockey. Ricordiamo che questo recente video Apple fa parte di una lunghissima serie di filmati catalogati all’interno della serie Shot on iPhone, della quale fanno parte anche il video titolato Powder e con cui si celebrano i giochi della Winter X e il cortometraggio incentrato sul Capodanno Cinese.

Per chi è interessato agli iPhone trovate tutto quello che c’è da sapere su iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max ai rispettivi collegamenti, mentre per tutti gli articoli che parlano di iPhone rimandiamo a questa sezione di maciytnet. Invece in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android.