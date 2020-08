Zhizhen denuncia Apple per il brevetto di Siri per 1,4 miliardi di dollari

Apple ha comprato Siri nel 2010 per poi integrarlo in iPhone nel 2012, ma secondo la cinese Zhizhen l’assistente vocale del colosso di Cupertino viola un brevetto e tecnologie proprietarie brevettate: da qui scatta la denuncia di Zhizhen contro Apple per la somma di 1,4 miliardi di dollari.

In realtà la contesa legale tra le due società è nata diversi anni fa, più precisamente la prima denuncia risale al 2013, come avevamo riferito a suo tempo in questo articolo. Nel 2014 Apple non riuscì a ottenere l’invalidazione del brevetto cinese, ma l’anno successivo la Corte Suprema del Popolo in Cina ha stabilito che Siri non viola i brevetti contestati da Zhizhen, in ogni caso la società cinese decise di ricorrere in appello.

La nuova denuncia di Zhizhen contro Apple per la somma di 10 miliardi di yuan, circa 1,43 miliardi di dollari, indica che iPhone e iPad violano un brevetto di proprietà della società cinese per un assistente virtuale che ha una architettura simile a quella di Siri. Oltre alla ingente somma di denaro Zhizhen, come segnala The Wall Street Journal, richiede che Cupertino interrompa «La produzione, l’utilizzo, la promessa di vendere e importare» tutti i prodotti che si ritiene violino il brevetto in questione.

Il riferimento è a un brevetto dichiarato valido dalla Corte Suprema cinese alla fine di giugno. Ricordiamo che Zhizhen è una società cinese specializzata in intelligenza artificiale che sta sviluppando un sistema robotico di chat denominato Xiao-i fin dal 2003. Inizialmente questa tecnologia è stata implementata in Microsoft MSN e altri servizi simili, per approdare successivamente su Android e iOS per offrire funzioni e servizi simili a quelli di Siri. Lo sviluppatore Zhizhen ha fatto richiesta di brevetto per questa tecnologia nel 2004, poi concesso nel 2009.

