Apple lavora a Seymour, un abbonamento per fitness e allenamento

I primi indizi sono emersi già a marzo nel codice di iOS 14 beta, ma è bastata l’anticipazione che insieme ai pacchetti di servizi Apple One arriverà anche Apple Seymour, nome in codice di un nuovo abbonamento per esercizi, allenamento e fitness, per far calare del 4% circa il titolo di Peloton sulle borse USA. Si tratta di un servizio simile già disponibile in USA, Regno Unito, Canada e Germania che con ogni probabilità si troverà a competere presto con Apple Seymour.

Apple Seymour come servizio in abbonamento sarà disponibile anche sotto forma di app per iPhone, iPad e Apple TV. Nel momento in cui scriviamo però non è ancora chiaro se Cupertino lo renderà disponibile come abbonamento a sé stante oppure invece, come sembra, esclusivamente come un servizio aggiuntivo già incluso nel prezzo per gli utenti che sottoscriveranno l’abbonamento Apple One più completo e costoso. Saranno incluse lezioni dal vivo e anche video on-demand per esercizi guidati per una serie di discipline sportive. Le icone scoperte a marzo nel codice di iOS 14 fanno riferimento a corsa indoor, ciclismo, canottaggio, stretching, allenamento di base, allenamento di forza, camminata all’aperto, danza e yoga. Oltre all’integrazione per Apple Music per la riproduzione di musica durante gli esercizi, alcuni riferimenti puntano all’integrazione anche con Apple Watch.

L’indossabile e i suoi sensori potrebbero così essere sfruttati per tracciare movimenti e progressi dell’utente, un po’ come già avviene da tempo con la funzione Attività di Apple Watch, oltre che naturalmente monitorare il battito cardiaco e altri parametri. Per esempio secondo altre anticipazioni, il prossimo Apple Watch 6 sembra rileverà anche l’ossigenazione del sangue, una funzione già offerta da alcuni dispositivi concorrenti e che Cupertino potrebbe sfruttare con il suo servizio.

Apple Seymour è un nome in codice per il nuovo servizio, così il nome ufficiale potrebbe cambiare al lancio. Ma anche se gli indizi in iOS 14 beta e i dettagli svelati dell’autorevole Bloomberg combaciano alla perfezione, occorre sempre ricordare che si tratta di anticipazioni e che i piani di Cupertino potrebbero cambiare anche all’ultimo istante. Se lo sviluppo procederà come previsto e Apple Seymour sarà completato per tempo, il lancio dovrebbe avvenire a ottobre insieme ai nuovi iPhone.

