In iOS 14 un’app di fitness con video per allenamenti guidati

Apple sta lavorando su una nuova app di fitness per iPhone, Apple Watch e Apple TV, progettata per consentire all’utente di scaricare video con allenamenti guidati che permetteranno di accompagnarlo nei vari esercizi.

L’app in questione per il momento ha il nome in codice “Seymour” e quando sarà pronta dovrebbe essere denominata “Fit” o “Fitness“. L’idea di Apple è integrarla in iOS 14, watchOS 7, e tvOS 14, offrendo un’app indipendente da rendere disponibile insieme all’esistente app Attività che già ora consente di monitorare il movimento dell’utente, se fa esercizio e quanto sta in piedi.

Usando l’app Fitness l’utente potrà scaricare filmati dedicati alla preparazione fisica, mostrando diverse tipologie di esercizi, attività e suggerimenti su Apple Watch su come portare a termine determinate attività fisiche. Apple ha predisposto una galleria di routine di allenamento da scaricare e sincronizzare con l’Apple Watch, con filmati che è possibile visualizzare su iPhone, iPad o Apple TV.

L’Apple Watch dovrebbe essere usato come dispositivo per tenere traccia dei progressi, seguendo le varie routine di allenamento, sulla falsariga di quanto già ora è consente di fare l’app Attività avviando quando si raggiugono gli obiettivi e dando consigli e incoraggiamenti per aiutare a chiudere gli anelli.

I video con esercizi che Apple propone con l’app Fitness dovrebbero essere gratuiti, senza acquisti in-app o costi associati ai contenuti. La Mela sta lavorando su diverse tipologie di esercizi, inclusa la corsa indoor (utile quando ci si allena su un tapis roulant oppure si cammina in un ambiente chiuso), ciclismo, canottaggio, stretching, core training (il training della metà del corpo), training muscolare, camminate all’aperto, danza e yoga.

A riferire la novità è Macrumors spiegando che non è chiaro se la funzione è stata completata e farà in tempo a essere inclusa con la prossima versione di iOS/iPadOS: nuove policy di Apple prevedono l’eliminazione di funzionalità se queste non sono del tutto pronte in fase di lancio di una nuova versione del sistema operativo. Se l’app Fitness sarà pronta, sarà integrata nelle versioni finali di iOS 14, watchOS 7 e tvOS 14.

Tra le novità più interessanti scoperte in una delle primissime versioni preliminari di iOS 14 su cui gli ingegneri Apple stanno lavorando, c’è il monitoraggio del sonno da lungo atteso sullo smartwatch di Apple, la possibilità per gli utenti di condividere i quadranti personalizzati, la nuova modalità ragazzi e funzioni che permettono ai genitori di controllare e gestire Apple Watch dei figlio direttamente dal proprio smartphone, inclusi controlli parentali e limitazioni con la modalità scuola e altro ancora.

Tutte le novità in arrivo per iOS 14 sono elencate in questa sezione di Macitynet.