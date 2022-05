Apple lancerà un nuovo HomePod 2022 o inizio 2023

Mark Gurman di Bloomberg ha già offerto anticipazioni su un possibile nuovo HomePod descritto in termini di dimensioni e posizionamento di prezzo come una via di mezzo tra il primo HomePod ormai fuori produzione e l’unico modello attualmente a listino HomePod mini: ora anche l’analista Ming Chi Kuo offre anticipazioni in questo senso, precisando anche la possibile finestra temporale per un HomePod entro fine 2022 o al più tardi all’inizio del 2023.

Kuo indica anche che per questo nuovo speaker Apple potrebbe non introdurre molte innovazioni a livello di design hardware. Nel suo post su Twitter l’analista dichiara che indubbiamente gli speaker smart sono uno degli elementi essenziali dell’ecosistema della casa ma ritiene che «Apple stia ancora cercando di capire come avere successo in questo mercato».

Per quanto riguarda il dispositivo in arrivo è probabile che sia Mark Gurman di Bloomberg che Ming Chi Kuo stiano anticipando un HomePod leggermente più grande del Mini, ma non tanto grande come il modello originale mandato presto in pensione: era stato molto apprezzato per l’elevata qualità audio, meno però per le funzioni smart e il prezzo sostenuto.

Così HomePod 2022 o inizio 2023 sembra possa essere un modello leggermente più grande e potente del Mini, superiore anche nel prezzo, un dispositivo che andrebbe a posizionarsi come nuovo modello top a listino, andando a riempire il vuoto lasciato dalla precoce dipartita del predecessore.

Ma occorre anche ricordare che Apple sta lavorando da tempo a un altro possibile erede di HomePod, descritto come un futuro concorrente degli Amazon Echo Show dotati di schermo. Oltre alle funzioni di smart speaker, integrerebbe anche una telecamera per le videochiamate FaceTime e un display per app, giochi e contenuti in streaming Apple TV.

Lo scorso anno descritto come un progetto un po’ confuso e ancora da definire per specifiche e funzioni, più di recente Gurman ha però confermato che Apple prosegue i lavori ed è ormai a buon punto anche per quanto riguarda il lancio sul mercato.