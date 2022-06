Apple prepara Mac mini con M2, M2 Pro e un Mac Pro con “M2 Extreme”?

Nell’ultimo numero della newsletter “PowerOn”, Mark Gurman – redattore di Bloomberg – riferisce di nuovi prodotti che Apple avrebbe in cantiere, incluso un nuovo Mac mini con chip M2 e M2 Pro, nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ con chip M2 Pro e M2 Max, e un nuovo Mac Pro che dovrebbe integrare i chip M2 Ultra e “M2 Extreme“.

Dopo il passaggio dei vari Mac al chip M2, secondo Gurman Apple ha in cantiere Mac con chip M3, inclusi futuri MacBook Air da 13″ e 15″, un nuovo iMac e un non meglio precisato portatile da 12″ che sarebbe “ancora in fase di sviluppo iniziale”.

Secondo il redattore di Bloomberg, Apple è al lavoro su molti nuovi dispositivi che potrebbero essere presentati a fine anno e all’inizio del prossimo, inclusa una nuova Apple TV con chip A14 e 4GB di memoria RAM, un nuovo HomePod con il chip S8 che dovremmo vedere su Apple Watch Series 8, un visore AR/VR che dovrebbe integrare un chip M2 e 16GB di memoria RAM, iPad Pro con chip M2, un nuovo iPad base con chip A14 e porta USB-C, nuove AirPods Pro e altro ancora.

Secondo Gurman, il presunto nuovo HomePod dovrebbe essere simile all’attuale in termini di dimensioni e funzionalità ma integrare un display aggiornato con funzionalità multi-touch nella parte superiore.

“La nuova Apple TV, nome in codice J255, è in fase di sviluppo”, riferisce Gurman, “con chip A14 e un gigabyte di RAM aggiuntiva.”, elementi migliorativi rispetto alla versione 2021 con chip A12, utili per funzionalità nell’ambito gaming previste con tvOS 16.

Per quanto riguarda il citato chip S8 di Apple Watch Series 8 e del presunto nuovo HomePod, Gurman riferisce che secondo le sue fonti avrà le stesse specifiche dei chip S6 e S7 e che dovrebbe essere sfruttato anche sul prossimo Apple Watch SE. Gurman ha ribadito ancora una nuova di prevedere un iPad con display da 14″ o 15″ entro due anni.