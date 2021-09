Apple Mappe porta la vista 3D delle città e non solo

Apple ha annunciato l’inizio del rilascio delle mappe e vista 3D di alcune città USA in Apple Mappe, a cui seguiranno prossimamente altre metropoli non solo statunitensi, ma anche novità per l’interfaccia a bordo delle auto CarPlay, miglioramenti per i trasporti pubblici e anche per le indicazioni in realtà aumentata.

Da alcune ore Apple Mappe mostra già la mappa 3D dettagliata di Londra, New York, San Francisco e Los Angeles, un aggiornamento che rientra nel programma di rilascio di iOS 15.

Gli utenti possono ingrandire e ridurre la visuale per esplorare le nuove mappe 3D che ora mostrano dettagli sull’elevazione, con nuove etichette stradali e punti di riferimento celebri, come per esempio la Statua della Libertà a New York, la Royal Albert Hall di Londra o il Dodger Stadium di Los Angeles. C’è anche la modalità notturna che mostra il bagliore del chiaro di luna sulle mappe al tramonto.

Queste funzioni e la visuale 3D delle città in Apple Mappe sarà ampliata ad altre metropoli entro la fine dell’anno, inclusa Washington DC, San Diego e Filadelfia. Il prossimo anno seguiranno Montreal, Torotonto e Vancouver in Canada. Ma mappe e vista 3D delle città non sono l’unica novità in arrivo su Apple Mappe.

La multinazionale di Cupertino sta investendo moltissimo per migliorare e potenziare il suo servizio cartografico e di navigazione. Presto saranno migliorati navigazione e indicazioni in CarPlay, così come per gli spostamenti a piedi e con i mezzi pubblici. Una volta inserito il tragitto l’app notificherà l’utente quando è il momento di scendere dal bus o dalla metro. In arrivo anche indicazioni passo a passo in realtà aumentata, dopo aver scansionato gli edifici nei dintorni per determinare posizione e orientamento.

Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple. Ricordiamo che Apple ha rilasciato la nuova versione di Apple Mappe in Italia, inclusi Città del Vaticano e Andorra: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.