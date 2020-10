Apple mette nel ripostiglio iPod nano, diventa vintage

Come anticipato, Apple mette nel ripostiglio un altro grande pezzo della sua storia, classificando come dispositivo vintage l’ultimo modello di iPod nano. Tutte le versioni di iPod, dal primo al classic, passando per mini, shuffle e touch hanno avuto il loro grande seguito di appassionati, ma chi ha vissuto quegli anni e dispositivi è particolarmente affezionato a iPod nano.

È il modello che ha subito i cambiamenti più consistenti passando dalla forma allungata delle prime due generazioni, a quello più compatto e squadrato di terza generazione, talmente tascabile e versatile che gli appassionati lo utilizzavano non solo per ascoltare e gestire la musica, ma persino per vedere film e serie TV sul suo display piccolissimo da 2 pollici.

Nella quarta e quinta generazione è tornato alla sua forma originaria allungata, ma nella sesta versione era praticamente un display touch quadrato che molti lo hanno indossato al polso tramite cinturini ad hoc, come una sorta di antenato di Apple Watch. Si arriva infine al settembre del 2012 quando Apple lancia l’ultimo iPod nano di settima generazione, anche questo di forma allungata e con un solo tasto Home sotto al display, una somiglianza troppo grande con iPod touch che ha spinto Cupertino a terminare questo modello. L’ultimo aggiornamento di questo dispositivo è un piccolo refresh che risale al 2015 per capacità di archiviazione e colori.

I dispositivi Apple che non sono più venduti da oltre 5 anni fino a 7 anni fa diventano ufficialmente vintage, come accade ora per iPod nano. Questo significa che è ancora possibile ottener riparazioni hardware, presso Apple e centri autorizzati, ma in base alla disponibilità dei pezzi di ricambio e come richiesto dalle normative locali. Superati i 7 anni dopo la fine delle vendite computer e dispositivi Apple diventano obsoleti e per questi non è già possibile ottenere la riparazione.

