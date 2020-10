Con iOS 14.2 arrivano 117 nuove emoji, compreso l’abbraccio neutrale

Mentre aspettiamo l’emoji della donna con la barba, possiamo gingillarci con gli sposi transgender. Nella seconda beta pubblica di iOS 14.2 sono infatti presenti oltre cento nuove emoji che, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, saranno disponibili per tutti gli utenti nel momento in cui la versione definitiva sarà rilasciata pubblicamente. Molto probabilmente non dovremo attendere molto perché si vocifera che iOS 14.2 sarà il sistema operativo con cui partirà la nuova serie di iPhone 12 che, se le indiscrezioni sono giuste, dovrebbe essere presentata tra poche settimane.

Oltre alle modifiche al Centro di Controllo e agli altri aggiustamenti che questa versione del sistema operativo porta con sé ci sono per la precisione 117 nuove emoji, già approvate dall’Unicode Consortium all’inizio dell’anno e che ritroveremo presto anche su iPad e Mac. Il numero di emoji introdotte sembra elevato, ma in realtà molte sono semplicemente varianti della stessa nuova emoji, dove a cambiare è quasi sempre la tonalità della pelle.

Tra le novità assolute spicca l’emoji della mano nel tipo gesto del “ma che vuoi”, il ninja, la matriosca e una serie di animali per altro ben disegnati e dall’aspetto molto più realistico della controparte che troviamo su Android, dove invece predomina l’effetto cartoon. C’è anche l’emoji della lacrimuccia col sorriso, la “maschera di carnevale” con occhiali, nasone, baffi e sopracciglia folte, qualche vegetale e la nonnina col cappello di Babbo Natale. E poi alcune opzioni dell’allattamento al biberon.

Come dicevamo c’è anche qualche nuova emoji dedicata all’universo LGBT. Oltre alla bandiera transgender c’è infatti l’uomo con i baffi e il velo da sposa e la donna-sposo in smoking. Più elegante, a parere di chi scrive, è invece l’emoji dell’abbraccio neutrale: si tratta di un disegno molto stilizzato in cui non è possibile rilevare i tratti somatici delle due persone. La pelle non ha colore né è possibile definire se sono due uomini, due donne o uno e l’altro.

Non si può neppure dichiarare se si tratta di un abbraccio amichevole o uno più intimo. Insomma è tra le emoji più versatili in assoluto, dove non c’è possibilità di giudizio nell’immagine ma solo nel significato che ciascuno di noi intende dargli nel momento in cui la si allega ad un messaggio.

Vi ricordiamo che con questa nuova serie e quelle che arriveranno in futuro, i dispositivi saranno effettivamente pieni zeppi di emoji e rintracciarle sarà sempre più difficile. Già oggi ce ne sono a centinaia tra cui scegliere: con iOS 14 è tuttavia possibile digitare la parola chiave attraverso il nuovo box di ricerca per passare così al setaccio le varie emoji con più facilità. Ve ne abbiamo parlato nella terza ed ultima parte di una serie di articoli in cui vi abbiamo svelato alcune delle novità più interessanti del nuovo sistema operativo per iPhone.