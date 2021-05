Apple, Microsoft e Google contrarie al Right To Repair negli USA

Il “Right to Repair” è il nome con il quale negli USA si fa riferimento alla legge sul Diritto alla Riparazione dei proprietari di auto approvato nel Massachusetts nel novembre 2012; per estensione molti utenti e riparatori indipendenti chiedono il diritto ad aggiustare in proprio smartphone, tablet e altri dispositivi, il diritto a scegliere quale servizio di riparazione usare, avere gli stessi manuali e strumenti diagnostici dei concessionari, sbloccare e permettere il jailbreak del software.

Bloomberg riferisce che Apple, Microsoft, Amazon e Google avrebbero messo il bastone tra le ruote a proposte di legge sul diritto alla riparazione presentate in vari Stati USA, non essendo disposte a fornire a riparatori indipendenti parti di ricambio o schemi dei dispositivi.

27 stati USA hanno preso in considerazione alcune proposte ma più della metà di questi hanno bocciato o respinto leggi specifiche. Lobbisti e gruppi commerciali in nome e per conto di grandi aziende del mondo IT avrebbero combattuto duramente contro legislazioni ad hoc e Apple nello specifico avrebbe sostenuto che leggi di questo tipo potrebbero comportare danni ai dispositivi e pericoli per utenti che, senza conoscenze tecniche, proverebbero a riparare dispositivi senza competenze specifiche.

Nello Stato di Washington, Mia Gregerson – democratica della Camera dei rappresentanti di Washington – ha sostenuto i provvedimenti del Right to Repair, combattuti invece da Microsoft, Google, Amazon e gruppi di pressione in rappresentanza di Apple. La parte del “cattivo”, è toccata alla Casa di Cupertino, ha spiegato Gregerson, evidenziando che la Mela avrebbe sostenuto programmi di riparazione presso locali istituti a patto di bocciare la proposta.

Apple si è opposta a disegni di legge specifici anche in Colorado e Nevada. Justin Millman, riparatore indipendente e titolare di un negozio, ha riferito di difficoltà nell’ottenere display di iPad, componenti di cui hanno spesso bisogno ragazzi che vanno a scuola. L’uomo ritiene che Apple si opponga ai programmi di riparazione per convincere le persone a comprare nuovi dispositivi.

“È per questo che Apple non risponde alle mie mail”, riferisce Millman. “Per loro, è solo una questione economica; non pensano alla persone che sta dall’altra parte dell’iPad”.

Apple in realtà ha attivato l’Independent Repair Provider, recentemente esteso e in disponibile in oltre 200 Paesi, pressoché ovunque siano in vendita i prodotti Apple. Lanciato nel 2019 ed esteso in Europa e in Cina lo scorso anno, il programma permette ai centri di riparazione indipendenti di ogni dimensione di accedere a parti di ricambio originali Apple, strumenti, manuali di riparazione e diagnostica, così che possano offrire riparazioni sicure e affidabili per i prodotti Apple. Esistono più di 1.500 Independent Repair Provider a disposizione dei clienti negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

Tutti i centri di riparazione che aderiscono al programma hanno accesso a training gratuito Apple e alle stesse identiche risorse (parti di ricambio originali, strumenti, manuali di riparazione e diagnostica) utilizzate nei Centri Assistenza Autorizzati Apple (AASP) e negli Apple Store.

Aderire al programma Independent Repair Provider di Apple non comporta alcun costo. L’unico requisito d’accesso è conseguire la certificazione tecnica Apple necessaria per eseguire gli interventi di riparazione. La procedura di certificazione è semplice e gratuita. I centri di riparazione idonei potranno acquistare parti di ricambio originali e strumenti Apple allo stesso prezzo degli AASP, e ricevere gratuitamente training, manuali di riparazione e diagnostica.

Sulle pagine del nostro sito abbiamo parlato del diritto alle riparazioni fai da te in numerosi articoli. Ricordiamo che non sono mancate anche delle critiche: secondo la Electronic Frontier Foundation questo programma Apple è non solo oneroso ma anche pericoloso per i riparatori indipendenti.