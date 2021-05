ANNKE W300, telecamera per videosorveglianza 2K: 49,99€ su Amazon

Se volete mettere al sicuro la vostra abitazione potete acquistare una o più telecamere da installare all’interno e all’esterno. Tra queste c’è l’ANNKE W300 che combina alta qualità ad un prezzo più che abbordabile.

Questa telecamera registra innanzitutto video in 2K, con risoluzione pari a 2.304 x 1.296 pixel, su un sensore da 3 MP grande 1/2.9″. I file che sforna sono codificati in H.264+ che, rispetto al tradizione H.264, offre una compressione superiore del 50%: questo significa che a parità di qualità video, offre la stessa registrazione ma su file molto meno pesanti e che perciò di conseguenza possono essere scaricati e trasmessi in streaming più velocemente, consumando anche meno dati nel caricamento sul cloud.

Le registrazioni infatti possono essere sia archiviate in locale su una microSD, con capacità massima di 256 GB, oppure direttamente sul cloud, eventualmente gestendo il flusso video anche di più telecamere contemporaneamente collegandole ad un sistema WS200.

Offre un’ottima visibilità anche di notte, al buio più completo, fino a 30 metri di distanza dalla telecamera e grazie al microfono e all’altoparlante incorporati è in grado di offrire anche la funzione di comunicazione a due vie, consentendo cioè di parlare con chi si trova di fronte alla telecamera e di ascoltarne la risposta direttamente dal dispositivo che la controlla.

In qualsiasi momento è infatti possibile accedere alla telecamera e guardare in tempo reale quel che sta inquadrando, anche dallo smartphone mentre ci si trova a chilometri e chilometri di distanza. Si può anche controllare tramite l’assistente vocale Alexa, il che rende tutto molto più immediato ed intuitivo.

Tra le tecnologie integrate in ANNKE W300 segnaliamo gli algoritmi di intelligenza artificiale che gli consentono di distinguere gli esseri umani dagli animali, in modo tale che vengano notificati soltanto i movimenti sospetti delle persone; c’è inoltre lo zoom digitale per andare a guardare un particolare durante la ripresa.

Dal punto di vista costruttivo, la scocca esterna è realizzata in metallo e tutta la struttura è certificata IP66, il che significa che resiste alle infiltrazioni di polvere e di acqua e può essere usata senza problemi anche all’aperto, perché oltre alla pioggia è resistente anche all’umidità.

L’operatività è garantita in ambienti la cui temperatura è compresa tra i -20°C e i 60°C. E’ anche piuttosto compatta (misura all’incirca 20 x 13 x 10 centimetri) quindi si può agganciare facilmente a qualsiasi parete.

Chi vuole comprarla la trova su Amazon: al momento è in vendita a 49,99 euro.