Apple migliora gli aggiornamenti dei prodotti Beats

Beats Updater va ufficialmente in pensione: l’utility software che permette agli utenti di aggiornare il firmware di cuffie, auricolari e altoparlanti wireless a marchio Beats è giunta a fine vita e non sarà più aggiornato. Lo ha annunciato Apple spiegando che l’app si potrà ancora scaricare e utilizzare con una serie di prodotti, ma in futuro non verranno rilasciati aggiornamenti in quanto si procederà tramite l’aggiornamento senza fili attraverso l’accoppiamento Bluetooth con iPhone, iPad e iPod touch.

Questa applicazione, come dicevamo, permette di aggiornare il firmware dei dispositivi Beats semplicemente collegandoli con il cavetto USB al computer. L’attuale versione, che poi sarà anche l’ultima disponibile perché appunto non verranno rilasciati aggiornamenti, permette di aggiornare il firmware delle cuffie Solo 2 Wireless, Studio Wireless, Powerbeats 2 Wireless, Beats Pill 2.0, Powerbeats e Powerbeats Pro, Powerbeats3 Wireless, Solo Pro, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless e BeatsX.

La stessa cosa vale per i dispositivi Android: basta scaricare l’app Beats dal Play Store per poter aggiornare il firmware di tutti questi modelli e dei nuovi che arriveranno sul mercato e che non saranno per l’appunto supportati dall’app Beats Updater.

In questo modo i prodotti Beats si allineano con quelli Apple: da sempre è infatti possibile aggiornare il firmware di AirPods e AirPods Pro attraverso le versioni distribuite via OTA (over-the-air, appunto tramite tecnologia wireless). Di recente attraverso questo procedimento è stato rilasciato l’aggiornamento – richiede iOS 14, iPadOS 14 o macOS Big Sur – anche per le Powerbeats, Powerbeats Pro e Solo Pro che aggiunge il supporto alla commutazione automatica, mentre per quanto riguarda gli AirPods Pro è stato introdotto l’Audio Spaziale.

