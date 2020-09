Segway eMoped C80, la smart eBike è disponibile su IndieGoGo

Presentato all’ultima edizione del CES, Segway eMoped C80 è la bici elettrica in stile ciclomotore, che diventa finalmente realtà grazie a IndieGogo, dove è stato ampiamente superato il tetto richiesto per il finanziamento. Le prime spedizioni sono già previste per ottobre prossimo, ma solo in USA e Canada.

Segway eMoped C80 è comodo e facile da usare, ha una velocità massima di 32 Km/h e offre un’autonomia di circa 80 chilometri. Dispone di RideyGo, un sistema intelligente di sensori che rilevano quando l’utente si allontana, e blocca automaticamente il veicolo in 3 secondi. C80 vi farà dire addio alle chiavi, e vi consentirà di guidare semplicemente tramite smartphone. Con il sistema AirLock, l’utente potrà sbloccare l’eMoped C80 con un semplice tocco sul telefono tramite l’app Segway-Ninebot.

Il Segway eMoped C80 viene fornito con due tag NFC. Basta scorrere il tag NFC sopra il cruscotto per bloccare e sbloccare il veicolo. Inoltre, è dotato di sensori intelligenti sotto il sedile e di un blocco elettrico del manubrio.

Sotto la carena viene ospitata una batteria agli ioni di litio da 1152 Wh di nuova concezione; la batteria può essere rimossa, grazie a un peso di appena 6 chilogrammi. Propone anche una sorta di cruise control per attivare e mantenere una velocità di crociera automatica, grazie alla semplice pressione di un tasto sul manubrio, così da mantenere una velocità costante senza dover tenere l’acceleratore sul manubrio.

Con l’aiuto GPS è possibile monitorare l’eMoped C80 in qualsiasi momento e ricevere notifiche direttamente sul telefono. Con il doppio sistema di sicurezza GPS e LBS, l’utente potrà monitorare la posizione del veicolo e ottenere lo stato del viaggio più recente.

Il C80 è dotato di quattro meccanismi antifurto integrati quando è parcheggiato e messo sotto chiave. Un allarme visivo tramite le luci del manubrio, un allarme acustico, un blocco ruote, e notifiche su smartphone che avvisano dell’insolita posizione dello scooter.

Il veicolo mette a disposizione un cruscotto LED che aggiorna tutte le informazioni e lo stato del viaggio a colpo d’occhio e di un faro anteriore con una luce circolare interna ed esterna, dove è installato un sensore di luce ambientale che gli consente di adattare l’intensità alla luminosità all’ambiente. A partire dal tramonto, il faro si accenderà automaticamente, offrendo all’utente una migliore visibilità durante la corsa.

Lo scooter gode di un sistema EABS (Electric Absorption Braking System) per riciclare l’energia dal freno a tamburo. Il meccanismo di recupero dell’energia immagazzina l’energia cinetica inutilizzata fino a quando non è necessaria, consentendo una migliore resistenza lungo il percorso. In totale, lo scooter pesa circa 54 chilogrammi, misura inferiore a 1,63 metri. Al momento lo si acquista a 1622 euro come sconto per il Launch Day. Le spedizioni inizieranno ad ottobre prossimo, ma al momento solo verso USA e Canada.

A questo indirizzo tutte le novità riguardanti la mobilità elettrica di Segway. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.