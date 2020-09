Nel nuovo firmware di AirPods Pro il supporto per l’Audio Spaziale e altre novità

Apple ha rilasciato il firmware 3A283 per le AirPods di seconda generazione e per le AirPods Pro. Le AirPods‌ di seconda generazione sono in fase di aggiornamento dal firmware numerato “2D15”; per le AirPods‌ Pro il nuovo firmware sostituisce il precedente 2D27.

L’aggiornamento firmware si installa automaticamente con il collegamento delle AirPods ad iPhone o iPad. L’update potrebbe non apparire a tutti immediatamente: è assolutamente normale. Per verificare la versione del firmware, selezionate Impostazioni su iPhone o iPad, andate nella sezione “Generali” e poi “Info”. Scorrendo la schermata verso il basso è possibile selezionare “AirPods” per conoscere il numero della versione firmware presente.

Apple non indica dettagli sugli aggiornamenti ma il sito Macrumors riferisce che l’update alla versione 3A283 integra il supporto per l’Audio Spaziale (la possibilità di ascoltare musica ed effetti sonori come se avessero una certa direzionalità: in altre parole l’audio non sembrerà provenire direttamente dagli auricolari ma dall’ambiente che circonda l’utente), funzionalità che dovrebbe essere disponibile con le AirPods Pro con l’arrivo di iOS 14.

Auto switching between devices and spatial audio seem to work with the latest iOS/iPadOS 14 betas and at least Apple TV+. — Holger Eilhard (@holgr) September 14, 2020

Stando a quanto confermano vari utenti su Twitter, con l’update del firmware è disponibile l’opzione “Audio Spaziale” nel Control Center, funzione attivabile per la gestione dell’audio, visibile solo con iOS 14.

Dell’Audio Spaziale ha specificatamente parlato Apple nel corso dell’ultima conferenza per sviluppatori, annunciando il supporto di questa tecnologia con iOS 14: “L’audio spaziale con head-tracking dinamico offre un’esperienza coinvolgente quando si indossano gli AirPods Pro”. Applicando filtri audio direzionali e regolando leggermente le frequenze ricevute da ciascun orecchio, i suoni possono essere collocati in pressoché ogni punto di uno spazio per un’esperienza d’ascolto immersiva.

Su Macitynet trovate la recensione di AirPods 2 e da questa pagina la recensione di AirPods Pro.