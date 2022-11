Sony Mocopi porta i movimenti del corpo nel metaverso

Oltre al suo visore di seconda generazione per la realtà virtuale in abbinamento a PS5, Sony ha presentato un nuovo prodotto chiamato Mocopi, composto da sei fasce di rilevamento dei movimenti da indossare su mani, piedi, schiena e testa, al prezzo di 49.500 yen, circa 340 euro.

L’obiettivo è quello di permettere all’utente di tracciare i movimenti del proprio corpo per trasportarli in personaggi su video in computer grafica, animazioni, ma anche per poter gestire avatar in tempo reale con app per realtà virtuale, aumentata e metaverso, per esempio come VRChat.

Il kit è abbinato anche a un kit SDK per sviluppatori che permette di importare dati di movimento all’interno di app di animazione 3D. I sei sensori di movimento di Mocopi utilizzano “tecnologia proprietaria e uno smartphone” con un’app dedicata, come spiega Sony:

Normalmente, la produzione di video utilizzando motion capture richiede attrezzature e operatori dedicati. Utilizzando il nostro algoritmo proprietario, ‘Mocopi’ realizza una misurazione del movimento altamente accurata con un piccolo numero di sensori, liberando VTuber e creatori coinvolti nella produzione di film e animazioni da vincoli di tempo e luogo

Il 15 dicembre Sony fornirà un kit di sviluppo software (SDK) che collega i dati di motion capture con i servizi metaverso, insieme alla piattaforma di sviluppo in tempo reale Unity e all’app MotionBuilder di animazione/mocap di Autodesk.

In un video tutorial Sony mostra come l’utente può abbinare i sensori all’app, indossarli e calibrarli al meglio. Da questo momento l’utente può iniziare a ballare o fare altri movimenti e vedere il suo avatar ripterli esattamente all’interno dell’app.

È un prodotto ambizioso rivolto non solo agli utenti interessati al metaverso, ma anche ai professionisti dell’animazione e ai registi. Sony osserva che è possibile utilizzare gli avatar VR ed esportare i video registrati in formato MP4, a condizione che si disponga di un dispositivo con iOS 15.7.1 oppure Android 11.

Le prenotazioni di Sony Mocopi inizieranno a metà dicembre 2022 e il kit sarà in vendita alla fine di gennaio 2023, ma purtroppo per il momento il colosso giapponese dell’elettronica non parla ancora della disponibilità nei vari mercati internazionali.

