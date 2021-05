Apple Music per Android conferma l’arrivo del formato audio lossless

Da giorni si vocifera che Apple dovrebbe annunciare un formato HiFi per Apple Music, e nuovi avvisi integrati nella beta di Apple Music per Android confermano che Apple è al lavoro su un formato audio lossless (con i dati compressi senza eliminare informazioni nella fase di compressione/decompressione dei dati stessi).

Il sito 9to5Google riferisce di vari avvisi nella beta dell’app Apple Music per Android, avvisi che informano gli utenti del formato lossless, un nome con il quale si fa riferimento a file compressi ma senza perdita di dati, in grado di mantenere la qualità audio originale, senza degradare in alcun modo le sue caratteristiche, pur riuscendo a comprimere determinate informazioni.

“I file audio lossless preservano ogni dettaglio del file originale. L’attivazione consuma dati in modo molto più rilevante”, si legge in uno degli avvisi. “I file audio lossless useranno molto più spazio sul vostro dispositivo. Con 10GB di spazio è possibile memorizzare: circa 3000 brani in formato alta qualità, 1000 brani con il lossless e 200 brani con il lossless ad alta risoluzione”.

E ancora: “Lo streaming lossless consuma una quantità di dati considerevolmente maggiore. Un brano di 3 minuti richiederà approssimativamente: 1,5MB con l’alta efficienza, 6 MB con l’alta qualità a 256 kbps, 36 MB con il lossless a 24-bit/48 kHz e 145 MB con il lossless ad alta risoluzione a 24-bit/192 kHz. Il supporto varia e dipende dalla disponibilità del brano, condizioni di rete, dalla connessione di speaker e idoneità di cuffie”.

Una indiscrezione da prendere con le molle riferisce il possibile annuncio da parte di Apple degli AirPods 3 per il 18 maggio; nella stessa data potrebbe essere annunciato il l servizio Apple Music HiFi, formato che dovrebbe offrire la possibilità di ascoltare la musica da Apple Music con audio ad alta fedeltà con dispositivi compatibili come alcuni auricolari AirPods e altri accessori. Si vocifera di questo servizio da alcune settimane e specifici riferimenti sono stati individuati nella beta di iOS 14.6, versione preliminare di iOS che Apple ha già distribuito agli sviluppatori.

Sulla falsariga di servizi simili offerti da Spotify e Tidal, il formato ad alta fedeltà dovrebbe essere offerto in abbonamento al prezzo di 9,99$ al mese.