AirPods 3 forse in arrivo il 18 Maggio con Apple Music HiFi

Una indiscrezione da prendere con le molle riporta che Apple avrebbe deciso di presentare il 18 maggio una versione rinnovata degli AirPods.

A riferirlo è lo YouTuber Luke Mian su Twitter, affermando che la terza generazione degli AirPods sarà presentata martedì prossimo.

Stando a quanto dichiarato al sito AppleTrack, Miani riferisce che in concomitanza della presentazione degli AirPods di terza generazione arriverà anche il servizio Apple Music HiFi, formato che dovrebbe offrire la possibilità di ascoltare la musica da Apple Music con audio ad alta fedeltà con dispositivi compatibili come alcuni auricolari AirPods e altri accessori.

Miani è nuovo nell’ambiente dei “leaker” ma sul suo canale YouTube si occupa spesso di Apple e indiscrezioni; in precedenza ha indovinato la data di lancio delle AirPods Max, indicata un giorno prima della effettiva presentazione da parte di Apple.

Sugli AirPods 3 circolano da tempo varie indiscrezioni, incluse caratteristiche che dovrebbero essere “prese in prestito” da AirPods Pro e presunte foto.

Per quanto riguarda Apple Music HiFi, si vocifera di questo servizio da alcune settimane e specifici riferimenti sono stati individuati nella beta di iOS 14.6, versione preliminare di iOS che Apple ha già distribuito agli sviluppatori.

Sulla falsariga di servizi simili offerti da Spotify e Tidal, il formato ad alta fedeltà dovrebbe essere offerto in abbonamento al prezzo di 9,99$ al mese.

A fine marzo è circolata una voce secondo la quale a Taiwan la produzione di AirPods 3 è già iniziata. I nuovi AirPods 3 sono attesi con steli più corti e in generale con un design molto diverso da quello attuale, più in linea con gli AirPods Pro, qui la nostra recensione. Naturalmente senza cancellazione del rumore per contenere il prezzo di vendita. Sempre per quest’anno sono stati indicati già volte in arrivo anche AirPods Pro di seconda generazione.

