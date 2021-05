Nella beta di iOS 14.6 il supporto al formato HiFi in Apple Music

Apple sta lavorando al supporto HiFi in Apple Music, formato che dovrebbe offrire la possibilità di ascoltare la musica da Apple Music con audio ad alta fedeltà con dispositivi compatibili come alcuni auricolari AirPods e altri accessori.

A riferirlo è il sito MacRumors evidenziando specifici riferimenti individuati nella beta di iOS 14.6, versione preliminare di iOS che Apple ha già distribuito agli sviluppatori.

Secondo indiscrezioni Apple avrebbe intenzione di proporre abbonamenti ad Apple Music da 9,99$, offrendo lo streaming HiFi. Nella beta di iOS sono stati individuate voci quali “audio lossless”, “high-quality stereo streaming” e “HiFi”, lasciando immaginare che il servizio potrebbe arrivare per gli utenti di AirPods Pro, AirPods Max, future cuffie e auricolari, ma anche altri tipi di cuffie e speaker di terze parti.

Dall’esame di determinate terminologie individuate nel codice si evince che Apple potrebbe offrire una modalità dinamica per lo switching tra streaming compresso standard e streaming ad alta fedeltà, sulla falsariga dell’opzione “Smart Data Mode” che su iPhone 12 attiva il consumo intelligente dei dati (se la velocità del 5G non offre un’esperienza sensibilmente migliore, l’iPhone passa automaticamente all’LTE per prolungare la durata della batteria), offrendo lo streaming audio di alta qualità quando vi è larghezza di banda sufficiente o tenendo conto di fattori quali il consumo dei dati.

Spotify ha annunciato il supporto HiFi entro la fine del 2021, puntando a colmare il divario con altre piattaforme musicali concorrenti (es. Tidal e Amazon Music con il servizio HD), che fanno della qualità audio il proprio punto di forza.

Novità specifiche potrebbero essere annunciate in occasione della conferenza per sviluppatori (WWDC) che quest’anno si svolgerà dal 7 all’11 giugno in modalità online. Alla WWDC dello scorso anno annunciò per l’AirPods la possibilità di alternare l’audio tra diversi dispositivi Apple grazie alla funzione di switch automatico e l’audio spaziale con head-tracking dinamico offre un’esperienza coinvolgente quando si indossano gli AirPods Pro.