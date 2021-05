Gli accessori Apple in grigio siderale per iMac Pro non saranno più prodotti

Con lo stop alla produzione di iMac Pro (dal 20 marzo 2021 la macchina non è più disponibile per l’acquisto sull’Apple Store online), Apple – scrive Macrumors – non offrirà più gli accessori nella colorazione “Grigio siderale”, quelli in pratica pensati per essere abbinati agli iMac in questione: il Magic Mouse 2, la Magic Trackpad 2 e la Magic Keyboard con tastierino numerico.

Gli accessori con questa colorazione nel momento in cui scriviamo sono disponibili sull’Apple Store online ma con l’indicazione “fino a esaurimento scorte”, segnale che gli accessori saranno disponibili fino a che le scorte di magazzino non saranno smaltite.

Con l’arrivo di iMac Pro con finitura grigio siderale nel dicembre 2017, Apple aveva cominciato a offrire accessori coordinati (Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad opzionale). Con l’iMac Pro in grigio siderale fuori produzione non ha più senso offrire accessori con questa finitura.

I nuovi iMac da 24″ con chip M1 sono disponibili in diversi colori (verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento), ed è possibile scegliere fra tre modelli di Magic Keyboard con uno guscio in alluminio in tinta con l’iMac. Sono disponibili anche la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico, il Magic Mouse e il Magic Trackpad, tutti in colori coordinati.

Al momento non è chiaro se Apple venderà separatamente le tastiere colorate, i mouse e i Magic Trackpad offerti con i nuovi iMac. Gli accessori grigio siderale furono disponibili separatamente per la vendita solo mesi dopo l’arrivo di iMac Pro.