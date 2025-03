Apple Music offre l’integrazione con hardware e software per DJ

Pubblicità

Apple ha fatto saperre che sarà possibile usare il catalogo Apple Music con tutta una serie di strumenti che consentiranno ai DJ di creare mix sfruttando il ricco catalogo del suo servizio musicale.

Lo riferisce il sito 9to5Mac che riporta una dichiarazione di Stephen Campbell, responsabile globale Dance, Electronic & DJ Mixes del servizio musicale della Casa di Cupertino: “Apple Music è impegnata a sostenere i DJ. Con questa ultima integrazione, ci impegniamo ancora oltre, collegando senza soluzione di continuità Apple Music con i principali software e hardware per DJ”: E ancora: “Questa innovazione, porta l’intero potenziale di Apple Music nel flusso di lavoro creativo, rendendo più facile che mai per i DJ accedere, riprodurre e scoprire musica in tempo reale”.

Gli utenti dovrebbero già ora essere in grado di esplorare anche la nuova pagina “DJ con Apple Music” (che prevede playlist curate dalla redazione che hanno come target chi fa DJing) oltre a nuove pagine specifiche per ogni piattaforma software e hardware per DJ con diversi mix o playlist d’esempio da utilizzare per fare pratica. Sarà possibile mixare i propri set sfruttando il catalogo del servizio. L’integrazione sarà disponibile per piattaforme hardware e software per DJ quali AlphaTheta, Serato, Engine DJ, Denon DJ, Numark, RANE DJ e il software djay Pro di Algoriddim.

Apple ha recentemente fatto sapere che da aprile un nuovo aggiornamento software porterà l’audio lossless e l’audio a bassissima latenza sulle AirPods Max. Con l’update verrà abilitato l’audio lossless a 24 bit e 48kHz, formato che conserva tutti i dettagli delle registrazioni originali “permettendo di vivere la musica come è stata creata dall’artista in studio”. L’audio lossless si estende anche all’audio spaziale non compressa e, a detta di Apple “più accurata dal punto di vista sonoro”, e con Apple Music sarà possibile ascoltare più di 100 milioni di brani in formato lossless.