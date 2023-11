Sui prodotti rigenerati Amazon c’è l’extra-sconto del 20%

Fate un salto a questa pagina perché potreste trovare il prodotto che stavate cercando da tempo a un prezzo irripetibile: Amazon infatti ha lanciato l’extra-sconto del 20% sui prodotti resi e rigenerati, quindi perfettamente funzionanti e rimessi in commercio ad un prezzo ribassato.

La sezione si chiama Amazon Seconda Mano e, per le vecchie conoscenze, è la stessa che fino a qualche mese fa veniva chiamata Amazon Warehouse. Da anni quest’area è adibita alla rivendita dei prodotti restituiti pressoché nuovi, magari per via di qualche difetto estetico o per un semplice ripensamento: Amazon trasforma tutti questi resi in prodotti rigenerati, con tanto di garanzia, rimettendoli a nuovo qualora dovessero presentare un reale difetto, e poi li rimette in commercio presentandoli con un prezzo scontato.

Chi fa acquisti qui non solo quindi ha la certezza di mettere le mani su un prodotto che non presenta problemi (in quanto revisionati in tutte le loro parti da un team di esperti), come nuovo, e lo paga meno del prezzo di listino. In tutto questo viene mantenuta la politica di garanzia e resi Amazon, così come tutti i diritti in fatto di assistenza clienti.

La promozione

Con la promozione attualmente in corso il risparmio è duplice perché, al prezzo già ribassato, Amazon sta tagliando un ulteriore 20% (viene applicato al checkout), il che significa che fare affari è praticamente garantito.

Il nostro consiglio quindi è quello di farci un salto, sfogliare le pagine e guardare cosa bolle in pentola: la sezione è piuttosto dinamica, con prodotti che vanno e vengono, quindi salvatevela tra i preferiti e visitatela più volte, e se trovate ciò che volevate e il prezzo è di vostro gradimento, non tergiversate oltre perché potreste non ritrovarcelo.

Di più

Se invece volete sapere quanto si può arrivare a risparmiare coi prodotti di Amazon Seconda Mano; come conoscere tutti i dettagli del prodotto e gli eventuali difetti che presenta prima dell’acquisto; se volete sapere tutto quel che c’è da sapere sulle quattro etichette usate da Amazon per classificare i prodotti a listino; insomma, se volete sapere come funziona Amazon Seconda Mano, date uno sguardo alla nostra guida (qui).