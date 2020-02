Apple Music scivola superato da Pandora

Pandora ha superato Apple Music nella classifica dello streaming musicale mondiale. Secondo un rapporto della Fipp, la federazione internazionale della stampa periodica, pubblicato a febbraio e relativo allo scorso anno (dati aggiornati a novembre 2019), Apple arriverebbe al terzo posto come piattaforma per lo streaming musicale.

Il primo posto è di Spotify, che nel mondo avrebbe oltre 100milioni di utenti. Al secondo posto, Pandora, con oltre 63milioni di utenti solo negli Stati Uniti, seguita da Apple Music, con 60milioni di utenti in tutto il mondo e, al quarto posto, da Amazon Prime Music con 32milioni di utenti su scala mondiale.

Un’ascesa di Pandora che sarà ancora più evidente quando i dati saranno aggiornati, prendendo in considerazione l’acquisizione della società da parte di Siriux XM e vedranno l’espansione degli utenti a 92milioni. Un valore sempre più vicino a quello di Spotify.

Il rapporto FIPP, comunque, può risultare in parte incompleto: non presenta, infatti, dettagli relativi ai diversi tipi di abbonamento musicale: numeri che renderebbero più comprensibile l’effettiva diffusione e il tipo di utilizzo delle piattaforme di streaming musicale da parte degli abbonati.

I dati ora diffusi da questo rapporto e relativi ad Apple Music, inoltre, o non tengono conto degli ultimi mesi del 2019 fino in fondo o fanno emergere come la crescita della piattaforma musicale di Apple si sia fermata all’estate 2019: Apple Music contava 60 milioni di abbonati paganti già alla fine di giugno 2019, secondo quanto dichiarato da Eddy Cue. È così possibile che con dati aggiornati e più completi e in altri report possano cambiare le posizioni in classifica.

Su queste pagine trovate tutte le notizie di Macitynet su Apple Music e Spotify. Meno di un mese fa, la ricerca Nielsen ha presentato una crescita dei servizi di streaming musicale, in particolare negli Stati Uniti: i servizi di streaming hanno rappresentato, infatti, nello scorso anno, l'82 per cento del consumo totale legato alla musica negli USA.

