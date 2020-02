viacash, il bancomat virtuale arriva nei negozi Penny Market

Il servizio bancario viacash entra per la prima volta in Italia anche nel canale discount: il servizio digitale di pagamenti e anche di bancomat virtuali viacash è ora disponbile in tutti i punti vendita Penny Market. I clienti Penny potranno depositare e ritirare contanti dal proprio conto direttamente attraverso l’app di mobile banking del proprio smartphone, grazie all’accordo con viacash e alle tre banche partner dell’iniziativa Hype, bunq e N26.

viacash, nota in Germania con il nome di Barzahlen, è una delle più grandi infrastrutture private per la gestione dei pagamenti in contanti in Europa ed è in continua espansione in Italia cosi come in Germania, Svizzera e Austria. Grazie all’introduzione del servizio nei punti vendita Penny Market, la copertura territoriale in Italia è aumentata notevolmente e i punti vendita abilitati sono ora 588. Per quanto riguarda i consumatori privati, il servizio di viacash punta tutto sulla convenienza e la praticità d’uso.

«L’estensione verso i negozi Penny Market è un ottimo traguardo per noi – dichiara Flavio De Laurentis, General Manager Italia di viacash – siamo molto orgogliosi della cooperazione con Penny e il servizio viacash ha dimostrato di essere molto apprezzato dai clienti delle banche italiane. Nei primi nove mesi di attività, abbiamo raggiunto un record di transazioni nei mesi di novembre e dicembre e stiamo vivendo una crescita mensile costante oltre il 20%. Grazie alla partnership con Penny Market, abbiamo raggiunto una copertura di 588 negozi attivi in Italia e la nostra intenzione è di continuare a integrare ulteriori negozi per rafforzare il servizio verso i clienti Italiani così come quelli Europei».

viacash è un’infrastruttura indipendente per la gestione dei pagamenti che consente prelievi e versamenti di denaro contante nelle casse dei supermercati tramite un codice a barre. In Germania e Austria è conosciuta come “Barzahlen” e in Italia e Svizzera come viacash ed è già la più grande infrastruttura del suo genere con più di 15.000 punti vendita integrati. Utilizzando viacash, i clienti hanno la possibilità di depositare e prelevare denaro dal proprio conto corrente bancario senza alcun acquisto minimo. Inoltre, la tecnologia della piattaforma consente ai clienti di pagare i propri acquisti online, il canone d’affitto o il biglietto aereo, l’assicurazione, le bollette della luce e del telefono con contanti nei punti vendita abilitati.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di mercato e finanza sono disponibili ai rispettivi collegamento.