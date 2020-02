Presa smart compatibile con HomeKit, Alexa e Assistente Google a soli 8 euro

Una presa intelligente per controllare l’elettrodomestico ad essa collegato tramite dispositivi Apple. E’ quel vi consente di fare la soluzione attualmente disponibile in offerta lampo per soli 7,83 euro.

In breve si tratta di una presa passante che si interpone tra la presa di casa e la spina dell’elettrodomestico che si intende controllare da iPhone, iPad o Apple Watch, ma anche smartphone e tablet Android tramite Assistente Google oppure i dispositivi dotati di assistente vocale Amazon Alexa.

Si configura in pochi passaggi e grazie alla compatibilità con HomeKit di Apple si può controllare anche attraverso l’app Casa presente su iOS, con tutti i vantaggi che ne conseguono a partire dal controllo vocale tramite Siri. Con un click, anche a centinaia di chilometri di distanza, si può attivare o disattivare la presa, quindi accendendo o spegnendo l’elettrodomestico collegato.

Può essere molto utile per pre-riscaldare ad esempio la caffettiera elettrica già dal letto (magari anche attraverso un automazione programmata precedente sull’app) o in generale controllare qualsiasi cosa a distanza, come stufe elettriche, lampade oppure direttamente ciabatte elettriche alle quali sono collegati più dispositivi contemporaneamente.

Questa presa Smart normalmente costa poco più di 15 euro ma al momento grazie all’offerta lampo disponibile su Cafago la comprate con uno sconto del 49%: in pratica la pagate soltanto 7,83 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.