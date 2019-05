Apple fa il punto su Apple News+: migliora per editori e lettori, centinaia di persone al lavoro

Negli USA il servizio in abbonamento Apple News+ per notizie, giornali e riviste digitali ha debuttato a marzo di quest’anno. Ora Apple fa il punto della situazione riportando i commenti positivi ed entusiastici di decine di editori, tra circa un centinaio che partecipano alla piattaforma, comunicando inoltre che a Cupertino diversi team e centinaia di persone sono al lavoro per continuare a migliorarlo.

«Abbiamo ricevuto numerosi ottimi commenti dalle centinaia di editori disponibili su Apple News+. Gli ultimi aggiornamenti di Apple News+ mirano a mostrare al meglio il loro incredibile giornalismo e mettono le fonti di notizie più affidabili a portata di mano dei lettori» dichiara Eddy Cue, vicepresidente senior Internet Software and Services di Apple.

«I clienti di Apple News+ sono lettori molto impegnati, e la maggior parte visita l’app News ogni giorno. Centinaia di persone in Apple, attraverso team editoriali, ingegneristici, di marketing e di design, stanno lavorando per rendere Apple News+ la migliore esperienza per le persone che amano leggere i loro titoli preferiti e scoprire nuove storie».

L’ultima novità più importante di Apple News+ riguarda il pulsante per seguire giornali e riviste desiderati. È stata introdotta con iOS 12.3 e macOS 10.14.5, al rilascio semplicemente indicata nell’elenco delle novità, ma ora approfondita e messa in evidenza da Cupertino.

In precedenza con iOS 12.2 per contrassegnare i giornali desiderati che l’utente desiderava seguire occorreva effettuare un tap sul giornale, poi cliccare sul logo della testata infine un ultimo tap sull’icona a forma di cuore. Una procedura non immediata, che richiedeva troppi passaggi e che non ha mancato di sollevare critiche da parte degli utenti.

Invece con l’ultima versione di iOS 12.3 tutto è stato semplificato: basta infatti un solo tap sul pulsante blu “Follow” mostrato insieme alla copertina di ogni giornale, tutto questo scorrendo la galleria con le anteprima delle testate disponibili. Tutte le immagini di questo articolo sono pubblicate da Apple.

Tutti i nuovi servizi presentati nel keynote Apple di marzo sono riassunti in questo articolo. Non è ancora dato sapere quando Apple News+ arriverà in Italia: per i servizi Apple in arrivo nel nostro Paese rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet.

Anche in Italia è già disponibile la nuova app Apple TV per iOS e Mac: ne abbiamo parlato qui.