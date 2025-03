Apple non rinuncia alla crittografia, presenta ricorso contro il Regno Unito

Pubblicità

Apple ha presentato un ricorso giurisdizionale presso l‘Investigatory Power Tribunal (IPT) del Regno Unito (quello che si occupa dei casi riguardanti il settore dell’intelligence), un tentativo di bloccare l’ordine che obbliga Apple a rimuovere la crittografia end-to-end da iCloud.

A riferirlo è il Financial Times, ricordando che nel Regno Unito la scorsa settimana Apple ha disattivato la “protezione avanzata dei dati per iCloud”, funzione che consente di protegge i dati su iCloud utilizzando la crittografia end-to-end, impostazione opzionale che impedisce anche a Apple stessa di accedere ai dati.

Il Governo del Regno Unito ha richiesto ad Apple l’accesso completo a tutti i contenuti cifrati caricati su iCloud, un modo per consentire alle forze dell’ordine e affini di avere accesso ai dati protetti degli utenti, intaccando però gli impegni di Apple sul versante privacy.

Apple sta cercando di opporsi all’ordine ricevuto dai funzionari della sicurezza del Regno Unito, e non può pubblicamente parlare della questione perché, per una legge britannica, il governo ha il potere discrezionale di discutere queste richieste, scelte delle quali generalmente non si parla per motivi di sicurezza nazionale.

Intanto negli USA si sta valutando se la richiesta del governo britannico ha violato il Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act”, legge federale che impedisce al Regno Unito di ottenere dati su cittadini USA e viceversa.

Come accennato, Apple è stata obbligata a questa scelta dal governo britannico, una imposizione che ha ricevuto diverse critiche, comprese quelle dall’Electronic Frontier Foundation (EFF), dell’Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) e dell’organizzazione britannica Big Brother Watch. Quest’ultima ha dichiarato: “Il maldestro tentativo di affrontare crimine e terrorismo non renderà il Regno Unito più sicuro, ma intaccherà diritti fondamentali e libertà civili di tutta la popolazione”.

