Apple non supporterà più le Time Capsule da macOS 27

Nel gennaio 2008 Apple ha presentato Time Capsule, un dispositivo di backup che permetteva di eseguire il backup dei dati presenti su uno o più Mac dotati, un disco gestibile via rete che univa una Base 802.11n e un disco rigido di livello server in un’unica struttura compatta. Vari modelli sono stati proposti negli anni seguenti, fino al 2018, anno nel quale le Time Capsule non sono state più messe in vendite.

Installando la beta di macOS 26 Tahoe (sistema operativo che arriverà nella versione definitiva per tutti in autunno), nella sezione Impostazioni di Sistema > Time Machine il sistema operativo avvisa che future versioni di macOS (da macOS 27 in poi) non supporteranno più il backup sulle AirPort Time Capsule o altri dispositivi di storage che usano il protocollo Apple Filing Protocol (AFP).

Con macOS Tahoe, è ancora possibile eseguire il backup su una Time Capsule se si aveva già un backup in corso (quindi se si aggiorna il Mac), ma non è più possibile avviare un backup da zero su questi dispositivi.

Apple aveva già in precedenza riferito l’intenzione di abbandonare il protocollo di rete AFP, uno dei tanti servizi per la condivisione file supportati da macOS, insieme al Server message block (SMB), Network File System (NFS) e altri ancora. Se usate NAS o altri dispositivi di storage di rete che fanno affidamento a questo protocollo, è bene verificare la presenza di aggiornamenti (per ottenere il supporto alla versione 3 del protocollo SMB) e sfruttare condivisioni SMB per accedere alle cartelle condivise e ai file archiviati.

La prima beta di macOS Tahoe 26 è per il momento disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La release finale sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito. A questo indirizzo trovate l’elenco dei Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema operativo.

